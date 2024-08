FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S nach Quartalszahlen von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung niedrigerer Absatzpreise und damit sinkender Margen des Düngerkonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2025 und 2026 reduziert, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 07:50 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000KSAG888