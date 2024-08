Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Marinomed Biotech AG (ISIN ATMARINOMED6/ WKN A2N9MM) vom 14. August 2024:Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass das Landesgericht Korneuburg am 14. August 2024 auf Antrag der Marinomed Biotech AG das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet hat. Die Gesellschaft erwartet eine baldige Wiederaufnahme des Handels der Marinomed-Aktien sowie einen Wechsel in den standard market continous an der Wiener Börse. (15.08.2024/alc/n/a) ...

