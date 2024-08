© Foto: Vlad Karkov - dpa



Die Anteile von Sportartikelhersteller Nike sind in der US-Nachbörse am Donnerstag gefragt und legen zu. Grund ist der Einstieg eines aktivistischen Investors.Mit einem Minus von 28 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die Aktie von Sportartikelhersteller Nike die drittschwächste im US-Leitindex Dow Jones. Nur die Anteile von Flugzeugbauer Boeing und Halbleiterhersteller Intel haben sich mit Verlusten von -35 und -60 Prozent noch schlechter entwickelt. Bewertung so niedrig wie seit Jahren nicht Grund für die Kursverluste des einstigen Kursgaranten ist die zunehmende Schwäche der Verbraucherinnen und Verbraucher. Gleichzeitig hat die Konkurrenz nicht geschlafen, Nike ist auch mit dem Verlust …