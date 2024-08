Die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power (WKN: A0B57L) rutscht am Donnerstag nach den vorläufigen Jahresergebnissen für das am 30. April 2024 endende Geschäftsjahr deutlich ab. Nach einem herausfordernden Jahr zeigen die neuen Zahlen zwar eine positive Trendwende, der Ausblick ist jedoch nicht nach dem Geschmack der Anleger. Dreifacher Umsatz und reduzierte Verluste Die am Donnerstagmorgen vorgelegten Zahlen zeigen im Vorjahresvergleich ...

