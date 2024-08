Erst vor zehn Tagen war die ThyssenKrupp Nucera-Aktie (WKN: NCA000) auf ein neues Allzeittief bei knapp unter 8 € gefallen. Doch in den vergangenen Tagen legte der deutsche Wasserstoffkonzern den Turbo ein und schoss um fast +20% nach oben. Auch am Donnerstagmorgen setzt die Nucera-Aktie ihren Aufwärtstrend mit einem Plus von über +2% fort. Ist damit endlich die Trendwende eingeleitet? Starkes Wachstum und schwarze Zahlen Nicht nur aus charttechnischer, ...

