US-Inflation lässt Anleger aufatmen

Der Preisanstieg in den USA hat sich stärker als erwartet verlangsamt. Erstmals seit 3 Jahren notiert der Verbraucherpreisindex unter der drei Prozent Marke.



In den USA erfordert die Inflationsbekämpfung ein hohes Maß an Geduld. Doch die Geschwindigkeit der Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten hat sich nun weiter verlangsamt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent gestiegen - und somit insgesamt weniger stark als erwartet. Nach dem vierten Rückgang in Folge liegt die Preisrate so tief wie zuletzt im März 2021. In puncto Kerninflationsrate, bei der stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ausgeklammert werden, lag diese im Juli wie erwartet bei 3,2 Prozent, nach rund 3,3 Prozent im Vormonat Juni. Noch im Juni 2022 hatte die Inflationsrate mit 9,1?Prozent den höchsten Stand seit November 1981 erreicht.









