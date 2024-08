Berlin/Welzow (ots) -Die Feuerwehrangehörigen haben eine große Auswahl: Will ich lernen, eine Einheit zur Vegetationsbrandbekämpfung aufzubauen, unter Spannung stehende Bäume zu schneiden oder Sandsäcke zu verlegen? Informiere ich mich über die Führungs- und Stabsorganisation in Großschadenslagen, bekomme Hinweise auf Rechtsgrundlagen zum Drohneneinsatz oder fahre mit dem "eigenen" geländegängigen Feuerwehrfahrzeug durch die Offroad-Strecke? Statt der Qual der Wahl geht auch einfach von allem etwas: Technik erleben und Taktik üben! Möglich machen dies die praxisnahen Workshops, die erstmals im Rahmen der FIREmobil angeboten werden. Unter https://firemobil.ticket.io/ ist nun die Anmeldung möglich!Die Leistungsschau im Bereich Krisen- und Katastrophenschutz für Entscheider und Anwender in Einsatzorganisationen findet vom 19. bis 21. September 2024 im brandenburgischen Welzow statt. "Die Weiterentwicklung des Angebots ist der nächste konsequente Schritt, um die einzigartigen Möglichkeiten zu nutzen, die sich hier mitten in Europa zu Lande, zu Wasser und in der Luft bieten", berichtet Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Der Deutsche Feuerwehrverband ist einer der ideellen Partner der Leistungsschau. Schirmherr der FIREmobil ist Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke. Zielgruppe der Veranstaltung sind Entscheider und Anwender in allen Einsatzorganisationen."Ich freue mich neben den praxisorientierten Workshops auch über die gemeinsamen Übungen, die jeden Tag die Leistungsfähigkeit aller Einsatzorganisationen darstellen werden", erklärt der DFV-Präsident. "Angesicht des Klimawandels und der allgemeinen Bedrohungslage mit den damit jeweils einhergehenden Herausforderungen auch für die Feuerwehren ist es wichtig, gemeinsam zu trainieren, neue Techniken zu lernen und bewährte Taktiken zu festigen", betont Banse.Neben Workshops und Übungen gibt es auch in diesem Jahr Vorführungen sowie eine umfangreiche Ausstellung von Fahrzeug und Gerät. "Hier ist es den Organisatoren erneut gelungen, eine ausgewogene Mischung von Anbietern neuer Ideen und bewährter Technik für die Teilnahme zu begeistern", so der DFV-Präsident.Informationen zu Workshops und Leistungsschau gibt es unter https://neue-messe-fulda.de/events/firemobil. Tickets für die FIREmobil sind unter https://firemobil.ticket.io/ erhältlich; dort ist auch die Anmeldung für die Workshops möglich.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5844134