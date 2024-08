Das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE hat in Zusammenarbeit mit der Universität Berkeley und der Universität Mannheim eine Untersuchung zur Aktienkultur in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen bemerkenswerte regionale Unterschiede. Nicht jeder hat die gleiche Einstellung zu Anlagen in die Kapitalmärkte. Manchmal geht dies auch über den Risikoanteil in einem Portfolio hinaus, denn einige Menschen sind Investitionen in Aktien grundsätzlich negativ gegenüber eingestellt. Woran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...