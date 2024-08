XRP-Potential: Über 4 Millionen setzen auf einen Kurs über 1 Dollar

Auch nach dem Abschluss des Verfahrens zwischen der SEC und Ripple Labs bleibt der Kurs von XRP weiterhin ein heiß diskutiertes Thema am Markt. Während viele Langzeitinvestoren immer noch auf Kurse von rund 10 US-Dollar hoffen, bewegt sich aktuell recht wenig bei XRP. Der Wert der Münze dümpelt noch immer im Bereich von 0,57 US-Dollar herum, auf demselben Niveau, das auch schon vor dem Bullrun im Herbst vorhanden war.

Nun zeigt der Optionsmarkt einen erheblichen Aktivitätsschub für die Kryptowährung. So liegen etwa 4,362 Millionen Call-Optionen für XRP vor, wobei der Schwerpunkt auf 1,1 US-Dollar liegt. Damit liegt das offene Interesse dieser Kontrakte bei über 2,46 Millionen US-Dollar, was XRP zur beliebtesten Call-Option am Markt macht.

Nachholbedarf vorhanden

Scheinbar sehen viele Anleger großen Nachholbedarf für Kurssteigerungen bei XRP. Griffin Ardern, Leiter des Optionshandels bei BloFin, meint, dass ein Durchbruch über die 0,75-Dollar-Marke die Grundlage für eine Fortsetzung des Kurses in Richtung 1,10 Dollar schaffen könnte.

Auch die zunehmenden Gerüchte über eine Beantragung eines XRP-ETFs in den USA wecken weitere Hoffnungen bei den Investoren. Durch den Abschluss des Gerichtsverfahrens sehen viele den Weg für weitere institutionelle Investoren frei. Der Start von Bitcoin- und Ethereum-ETFs hat gezeigt, dass diese Anlageinstrumente die Türen für Milliardeninvestitionen in bisher kaum gehandelte Assets öffnen. Immerhin wurden vor diesen Instrumenten nur von sehr wenigen Finanzberatungs- und Anlagefirmen Bitcoin oder andere Kryptowährungen in ihre Portfolios aufgenommen. Nun zeigen auch die Entwicklungen großer Banken wie Goldman Sachs, die mittlerweile über 460 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert haben, dass diese Anlageform immer stärker in die breite Masse vordringt.

Nun sind viele Analysten und Experten der Meinung, dass XRP als Nächstes in der ETF-Reihenfolge kommen wird. Auch Anträge für Solana-ETFs wurden bereits gestellt, wobei hier erst mit einer Genehmigung im ersten Quartal 2025 gerechnet wird. Es bleibt abzuwarten, ob die Gerüchte ausreichen, um den XRP-Kurs bis Ende August tatsächlich auf 1,1 Dollar zu treiben.

Technische Analyse

Die technische Analyse des XRP-Charts zeigt sich jedenfalls nicht so optimistisch. So erwartet die Plattform CoinCodex, dass der Preis in einem Monat auf etwa 0,686 US-Dollar steigen wird. So die Plattform: "Laut unserer aktuellen XRP-Preisprognose wird der Preis von XRP voraussichtlich um 20,81 % steigen und bis zum 14. September 2024 0,686318 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung neutral, während der Fear & Greed Index einen Wert von 29 (Angst) anzeigt. XRP verzeichnete in den letzten 30 Tagen 17 von 30 (57 %) grüne Tage mit einer Preisvolatilität von 5,73 %. Basierend auf der XRP-Prognose ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um XRP zu kaufen."

Preisaussichten für XRP, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Damit zeigen sich nun doch eher verhaltene Entwicklungspotenziale für XRP. Andere Projekte wie etwa Pepe Unchained bieten risikofreudigen Investoren hier deutlich höhere Gewinnpotenziale.

Pepe Unchained als neue Layer-2-Variante erkunden

Eine spezielle Blockchain für Memecoins - das ist das Ziel der Entwickler von Pepe Unchained, wobei damit gleich eine eigene Kryptowährung verbunden wird. Der $PEPU-Token ist die native Währung für das neue Blockchain-Ökosystem, welches als Layer 2 auf der Ethereum-Basis-Chain aufbaut. Doch warum ist dies nun nötig?

Layer 2 Skalierunglösungen

Gerade in der Hochsaison im März dieses Jahres sahen sich viele Memecoin-Trader vor Schwierigkeiten mit der Ethereum-Blockchain. Einzelne Transaktionen dauerten hier sehr lange, und die Transaktionskosten stiegen auf über 10 Dollar je Trade. Damit wurde die Investition kleinerer Beträge in einige Kryptowährungen uninteressant. Diese Nachteile räumt Pepe Unchained nun aus dem Weg. Wie der Name schon sagt, möchte Pepe Unchained den beliebten Frosch Pepe von den "Ketten" der Ethereum-Blockchain befreien und baut seine eigene Lösung, die 100-mal schneller ist und Transaktionskosten im Cent-Bereich verspricht.

Doch die Vision der Entwickler geht noch weiter. So können sie sich vorstellen, dass zukünftig DeFi-, GameFi- und NFT-Anwendungen auf der neuen Blockchain ihre Heimat finden. Auch der Launch von neuen Memecoin-Projekten könnte in Zukunft auf der PEPU-Blockchain stattfinden. Damit bauen die Entwickler eine Konkurrenz zu Systemen wie Polygon und Base auf.

Das Interesse der Investoren ist jedenfalls enorm, so kann täglich ein Zufluss von knapp 200.000 US-Dollar auf das Vorverkaufskonto beobachtet werden. Mit Posts auf den sozialen Medien, dass die Entwicklung der Blockchain schon weit fortgeschritten ist, erhöht sich der Druck auf die Anleger. Immerhin wird erwartet, dass der Coin nach dem Listing auf den dezentralen Börsen schnell um das 10- bis 100-Fache steigen wird.

