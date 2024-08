Tron Kurs bleibt stabil: TRX-Token kann wichtige Marke bei 0,13 US-Dollar überschreiten

Nachdem es gestern am Krypto-Markt kurzzeitig positiv für Bitcoin und Ethereum ausgesehen hatte, mussten die beiden größten Kryptowährungen der Welt nun erhebliche Verluste hinnehmen: Der BTC-Token fiel nicht nur unter die Marke von 60.000 US-Dollar, sondern nähert sich aktuell der 58.000-Dollar-Marke. Auch Ethereum wird mittlerweile erneut für unter 2.700 US-Dollar gehandelt.

Im Vergleich dazu konnte Tron eine wesentlich bessere Performance liefern, denn in den letzten Tagen setzte der TRX-Token einen Aufwärtstrend fort, der den Preis des Tokens langsam in Richtung des Jahreshochs bewegt.

Technische Analyse verrät: Tron Kurs könnte noch weiter steigen

Ein Blick auf den aktuellen Wochenkurs des TRX-Tokens (siehe Bild unten) verrät, dass seit einigen Tagen schon ein starker Aufwärtstrend vorhanden ist, der alleine in der letzten Woche ein Plus von 4,91 % ermöglichte. Dabei konnte Tron den langzeitigen Widerstand bei 0,13 US-Dollar überwinden und langsam weiter steigen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Tron Preis bei 0,1321 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,02 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Der Tron (TRX) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Außerdem spricht noch ein weiterer Wert dafür, dass das dezentrale Internet-Projekt aktuell einen starken Hype erfährt: In den letzten 90 Tagen konnte keine andere Blockchain so starke Einnahmen erhalten, wie Tron: Satte 434,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftete die TRX-Blockchain, während mit 364,5 Millionen US-Dollar Ethereum nur Platz 2 belegt. Bitcoin (161,5 Millionen US-Dollar) und Solana (150,8 Millionen US-Dollar) belegen die Plätze dahinter.

Viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass Tron vor allem langfristig noch stärker im Preis steigen könnte und das bisherige Allzeithoch - immerhin ein Kurs von 0,2317 US-Dollar - bald überschritten wird.

Bis dahin könnte es allerdings noch einige Wochen oder gar Monate dauern. Viele Anleger werfen deshalb aktuell einen Blick auf eher junge Projekte, die sich noch im Presale finden und dadurch kurzfristig ein höheres Potenzial versprechen können. Gerade Pepe Unchained ($PEPU) fällt hier immer wieder auf, denn als eigenes Layer-2-Projekt bietet der Meme-Coin technische Innovation, die bei den meisten Konkurrenzprodukten nicht geboten wird.

Meme-Coin mit eigener Blockchain: Pepe Unchained setzt auf Layer-2-Technologie

Die Idee von Pepe Unchained ist vollkommen neu - obwohl es die Layer-2-Technologie bereits seit langer Zeit gibt. Doch bisher hat es noch kein Meme-Coin-Projekt gewagt, diese Technologie mit den Idealen und Konzepten der klassischen Meme-Token zu kombinieren. Dabei bietet die Nutzung der Layer-2-Technologie für den $PEPU-Token eine Vielzahl an Vorteilen: Allen voran kann die Blockchain wesentlich schneller als das Ethereum-Netzwerk arbeiten, auf dem sie aufbaut. Bis zu 100-mal schneller zeigt sich die Transaktionsgeschwindigkeit von Pepe Unchained.

Außerdem sind die Gebühren, die für eine Überweisung anfallen, wesentlich geringer als bei der ETH-Blockchain. Dadurch kann sich das Projekt zu einer wahrhaftigen Konkurrenz der günstigen Solana-Meme-Coins mausern und sogar das große Vorbild - den Pepe Coin - ins Visier nehmen. Denn tatsächlich haben die Entwickler von Pepe Unchained große und langfristige Pläne, um ein eigenes Ökosystem in der Krypto-Welt zu etablieren.

Ein weiterer Vorteil der Layer-2-Technologie: Das bereits aktive Staking-Programm kann mit einer APY von derzeit 222 % eine wesentlich höhere Rendite anbieten, als dies bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten der Fall ist. Das lockt bereits im Vorverkauf viele Anleger in das Pepe Unchained System, denn mittlerweile wurden über 8,8 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt.

Interessierte Anleger sollten überlegen, ob jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Kauf von $PEPU-Token gekommen ist, denn spätestens in 24 Stunden erhöht sich der Token-Preis im Vorverkauf automatisch. Aktuell liegt dieser noch bei günstigen 0,0090901 US-Dollar, wird allerdings schon bald den nächsten Meilenstein erreichen.

