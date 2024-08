Köln (ots) -Auch in diesem Jahr ist das San Hejmo-Festival in Weeze wieder das "heilige Zuhause" für Musikfans. Zum Wohlfühlen gehört auch eine gute Versorgung. Und dafür steht PENNY. Der Discounter ist mit einem rund 2.400 Quadratmeter großen Store, der über 17 Kassen und zwei sogenannte Bierkassen verfügt, auf der Campsite vertreten. Rund 200 PENNY-Mitarbeitende sorgen für einen reibungslosen Ablauf während der Öffnungszeiten von bis zu 20 Stunden. Das Sortiment umfasst rund 500 Festival-affine Produkte (www.penny.de/festivals). Damit die Stimmung beim Shoppen hoch bleibt, legen DJs Freitag und Samstag live im Festival-Store auf!Bereits am Donnerstag gibt es zur Einstimmung zum ersten Mal eine große Pre-Party mit DJ Live Sets, Draq Disco Bingo und der Live Band Deejaplus.Umfragen zeigen, dass sich immer mehr Festival-Besucher:innen vegane Produkt wünschen. PENNY hat darauf reagiert. Die PENNY Vegan Kitchen bietet ein Angebot von vier leckeren, veganen Gerichten, die vom veganen Restaurant why!a aus Stuttgart kreiert und vor Ort frisch zubereitet werden: Pasta Bolognese, Gemüsebowl mit Haferbällchen, Gyros Bowl und Döner Wrap. Die Gerichte basieren auf der veganen PENNY Eigenmarkte Food For Future und kosten zwei Token.PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden EuroFür Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5844167