Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS erweitert das Angebot an Xtrackers-ETFs, die verschiedene Segmente des chinesischen Aktienmarktes abbilden, so die DWS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF bietet die DWS Zugang zu der Entwicklung von chinesischen Nebenwerten. Der ETF wurde in dieser Woche an der London Stock Exchange und der Deutschen Börse gelistet. Die Pauschalgebühr beträgt 0,35 Prozent. ...

