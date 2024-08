© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



E-Commerce-Riese JD.com hat am Donnerstagmittag einen zufriedenstellenden Quartalsbericht vorgelegt, die Aktie gewinnt in der US-Vorbörse deutlich an Wert.Mit den Zahlen der beiden größten Online-Händler Chinas JD.com und Alibaba dürften Anleger neue Hinweise auf die Verbraucherstimmung im Reich der Mitte erhalten. Hier war die Stimmung in den vergangenen Quartalen schlecht, die Konsumzurückhaltung entsprechend groß. Umsatzerwartungen verfehlt, dafür überzeugt der Gewinn Das reflektiert auch die enttäuschende Umsatzentwicklung von JD.com, das sich mit einem Ergebnis von 40,1 Milliarden US-Dollar nur um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigern konnte und die Erwartungen der …