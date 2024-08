Die Aktie des Softwareunternehmens Salesforce hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen. Im vergangenen Monat verzeichnete das Papier einen leichten Rückgang von 0,6%, während der breitere Markt stärker nachgab. Trotz eines soliden Umsatzwachstums von 10,7% im letzten Quartal und einer Gewinnsteigerung pro Aktie auf 2,44 Dollar, zeigen sich Analysten vorsichtig. Die Konsensschätzungen für das laufende Geschäftsjahr deuten auf ein Umsatzwachstum von 8,5% hin, während für das kommende Jahr ein Anstieg von 9,1% erwartet wird.

Bewertung und Ausblick

Einige Experten stufen die Aktie derzeit als überbewertet ein, was sich in einer niedrigen Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern widerspiegelt. Die Prognosen für das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren sind zwar [...]

