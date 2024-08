Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Danske Invest - name change of sub-funds

The name change below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 23 September 2024. ISIN: DK0060080380 ---------------------------------------------------------------- Navn: Danske Inv Nye Mark Small Cap, kl DKK d ---------------------------------------------------------------- New name Danske Invest Nye Markeder 2 ---------------------------------------------------------------- Short name: DKINMSC ---------------------------------------------------------------- New short name DKINM2 ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 40558 ---------------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66