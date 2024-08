Der Handel mit CFDs auf US-Aktien ist nun rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche möglich

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler E-Broker, gab heute die Erweiterung seines Overnight-Handelsangebots um Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) auf US-Aktien und ETFs bekannt. Neben US-Aktien, ETFs und Indexoptionen können Kunden durch diese Erweiterung nun auch CFDs auf US-Aktien rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche handeln, was eine außergewöhnliche Flexibilität und einen hervorragenden Zugang zu den US-Märkten bietet.

Die Einführung von CFDs auf US-Aktien in den Overnight-Handel ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Engagements von Interactive Brokers, seinen Kunden innovative und umfangreiche Handelslösungen anzubieten. Kunden können nun CFDs auf über 3.500 US-Aktien und ETFs während der Overnight-Handelszeiten von 20:00 Uhr bis 3:50 Uhr ET, Sonntag bis Freitag, handeln.

Dieses neue Angebot ist insbesondere für internationale Investoren interessant, da sie unabhängig von ihrer lokalen Zeitzone in Echtzeit auf Nachrichten und Marktereignisse reagieren können. Mit dem Overnight-Handel von CFDs auf US-Aktien und ETFs stellt Interactive Brokers seinen Kunden auch weiterhin die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um in einem globalen Finanzumfeld erfolgreich zu sein.

"Angesichts der zunehmenden Beliebtheit des Overnight-Handels und des damit verbundenen steigenden Handelsvolumens ist die Erweiterung unseres Angebots um CFDs auf US-Aktien eine strategische Verbesserung", so Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Unsere Kunden können nun den Hebel von CFDs im Overnight-Handel nutzen, um schnell auf Marktbewegungen zu reagieren und ihre Handelsstrategien jederzeit, Tag und Nacht, zu optimieren. Durch diese zusätzliche Flexibilität wird sichergestellt, dass unsere Kunden globale Investitionsmöglichkeiten optimal nutzen können."

CFDs stellen eine Alternative zum traditionellen Aktienhandel mit Margin dar und bieten ein gehebelten Zugang zum US-Aktienmarkt, ohne den zugrundeliegenden Vermögenswert zu besitzen. Mit geringeren Margin-Anforderungen und ohne Kreditkosten können Trader Risiken effektiver managen und die Kapitaleffizienz optimieren.

Weitere Informationen zu den Overnight-Handelsangeboten von Interactive Brokers erhalten Sie unter:

Vereinigtes Königreich Overnight-Handel

Europa Overnight-Handel

Singapur Overnight-Handel

Australien Overnight-Handel

Japan Overnight-Handel

Die am besten informierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden auf der ganzen Welt über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Zu unseren Kunden zählen Privatanleger, Hedgefonds, firmeneigene Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Da wir uns seit nunmehr vier Jahrzehnten auf Technologie und Automatisierung konzentrieren, können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgereifte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios zur Verfügung stellen. Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden attraktive Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Recherchemöglichkeiten und Anlageprodukte zu geringen oder keinen Kosten zur Verfügung zu stellen, damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich als Top-Broker etabliert und wurde mehrfach von renommierten Branchendiensten wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen ausgezeichnet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240815098090/de/

Contacts:

Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com