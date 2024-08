Die Aktie von Aumann (WKN: A2DAM0) reagierte am Mittwoch auf die guten Quartalszahlen mit einem Kursrückgang von rund -7%. Am Donnerstag stabilisiert sich der Kurs und steht aktuell bei 13 €. Seit dem Hoch im Juni bei 18,60 € hat das Papier um rund -20% an Wert verloren. Ist dieser Rückgang berechtigt? Starke Geschäftsentwicklung Das zweite Quartal verlief ähnlich erfolgreich wie das Auftaktquartal. Dementsprechend gut fielen die am 14. August veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...