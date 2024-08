Die MercadoLibre-Aktie (WKN: A0MYNP) hat dem Ausverkauf an den Märkten getrotzt und zuletzt deutlich zulegen können. Seit dem 1. August zog die Nasdaq-Notierung um mehr als +18% an und notiert aktuell im Bereich von 1.900 US$. Was sind die Gründe für diesen Anstieg und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Q2-Zahlen über den Erwartungen MercadoLibre wird gerne als das Amazon Lateinamerikas bezeichnet. Und das auch mit gutem Grund. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...