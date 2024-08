Baden-Baden (ots) -Vom 19. bis 23.8. täglich von 5 bis 10 Uhr / Norden und Süden treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an und bekommen "Ruhm oder Reinfall" im Radio zu hörenFür die Hörerinnen und Hörer der "SWR3 Morningshow" haben sich Rebekka de Buhr und Constantin Zöller während der Sommerferien etwas ganz Besonderes überlegt: Vom 19. bis 23. August 2024 stellen sie SWR3 Land jeden Morgen eine Challenge. Dabei spielt der Norden des Sendegebiets gegen den Süden. Ziel ist es, innerhalb der Woche die meisten Punkte zu sammeln. Mitmachen können alle - es geht um Ruhm, Ehre und ganz viel Spaß. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat dann auch das "große SWR3 Land Battle" gewonnen.Ruhm für die Gewinner, Reinfall für die VerliererDie Gewinner werden von SWR3 im Anschluss mit Ruhm im Radio gefeiert. Auf die Verlierer hingegen wartet zeitgleich der akustische Reinfall mit viel Humor.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-ruhm-oder-reinfallPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5844294