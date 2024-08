8 Millionen Dollar in Meme Coin investiert! Nun verkauft ein Großanleger mit Verlust!

Großanleger, die erhebliche Mengen eines Coins besitzen, werden am Kryptomarkt oft als Wale bezeichnet. Viele Anleger verfolgen die Wallets der Wale genau und kopieren ihre Trades, da sie davon ausgehen, dass sie vielleicht ein besseres Gespür für den Markt haben oder etwas wissen, das andere nicht wissen. Der aktuelle Fall zeigt aber, dass dieser Schuss auch nach hinten losgehen kann. Ein Wal hat PEPE für mehr als 8 Millionen Dollar gekauft und nun einen Großteil mit Verlusten wieder verkauft.

2,3 Millionen Dollar Verlust bisher

Ein Verlust ist es erst, wenn man ihn realisiert und verkauft. Sprüche wie diese hört man an den Börsen oft. Ein Wal hat sich nun entschieden, seine Verluste tatsächlich zu realisieren, oder zumindest einen Teil davon, da er scheinbar nicht mehr an ein Comeback von PEPE glaubt oder noch größere Verluste befürchtet. Nachdem er 8,3 Millionen Dollar in einen der größten Meme Coins überhaupt investiert hat, hat er gestern Token im Wert von 4 Millionen Dollar verkauft. Nun hält er noch PEPE im Wert von 2 Millionen Dollar.

A whale sold 500B $PEPE($4M) at a loss 15 minutes ago!



The whale accumulated 750.38B $PEPE($8.34M) from Kraken at the high prices and deposited 500B $PEPE($4M) into Kraken 15 minutes ago, leaving 250.33B $PEPE($2.02M).



The whale lost more than $2.3M on $PEPE!… pic.twitter.com/bYfbxKexRz - Lookonchain (@lookonchain) August 14, 2024

Der Verlust beläuft sich damit auf rund 2,3 Millionen Dollar. Zumindest, wenn er den Rest auch noch verkaufen würde. Um noch ohne Verlust aus der Sache zu kommen, müsste PEPE das Allzeithoch nochmal erreichen, sodass sich der Wert der restlichen Token mehr als verdoppeln würde. Die Chancen stehen zwar gut, dass das im Laufe des nächsten Jahres nochmal passieren wird, allerdings herrscht derzeit Unsicherheit am Markt, sodass es vorher auch nochmal deutlich weiter nach unten gehen könnte für den drittgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung.

Die Zeiten, in denen man mit einem überschaubaren Investment von ein paar hundert Dollar mit PEPE Millionen verdienen kann, sind ohnehin schon längst vorbei, da PEPE bereits eine Bewertung von über 3 Milliarden Dollar erreicht hat. Daher weichen auch immer mehr Anleger auf den Nachfolger, den neuen Pepe Unchained, aus.

Anleger setzen mit fast 9 Millionen Dollar auf Pepe Unchained

Pepe Unchained ist zwar nicht von den Entwicklern von PEPE, dennoch versteht sich der neue Meme Coin als Nachfolger. Allerdings mit einigen Verbesserungen, die sich als äußerst gewinnbringend erweisen könnten. Pepe Unchained ($PEPU) verfügt über eine eigene Blockchain. Auch Dogecoin verfügt über eine eigene Blockchain und DOGE ist bekanntlich der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung. Allerdings handelt es sich bei der PEPU-Chain um eine Layer 2 für Ethereum.

(PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Ein Meme Coin mit eigener Blockchain bringt eine Vielzahl an Möglichkeiten mit sich und könnte sich als einmalige Investmentgelegenheit erweisen. Da die Layer 2 deutlich schneller und günstiger als die Ethereum Blockchain ist, könnten schon bald zahlreiche Projekte auf der neuen Chain gelauncht werden, wobei die $PEPU-Token eine wichtige Rolle im neuen Ökosystem spielen würden. Coins mit eigener Blockchain gibt es nicht so häufig und noch seltener hat man die Gelegenheit, von Anfang an in diese zu investieren.

Pepe Unchained befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast 9 Millionen Dollar gekauft haben. Das macht deutlich, welches Potenzial hier schlummert. PEPE hat schon ohne Anwendungsfall eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erreicht und viele der größten Kryptowährungen sind deshalb so erfolgreich, weil sie ihre eigene Blockchain mit sich bringen. Analysten vermuten daher, dass auch der PEPU-Kurs nach dem Launch um das 20- bis 50-fache steigen könnte. Wenn mehrere Projekte auf der PEPU-Chain gelauncht werden, sogar noch deutlich höher.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.