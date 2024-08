Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. August 2024 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das "Unternehmen" oder "Generation") (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Vorbereitung auf ein anstehendes Diamantkernbohrprogramm im Jahr 2025 das Genehmigungsverfahren eingeleitet hat, um auf seinem Vorzeige-Uranprojekt Yath ("Yath") im kanadischen Territorium Nunavut fortgeschrittene Explorationsarbeiten zu betreiben. Die Anträge beinhalten die kürzlichen Erwerbe der Uranprojekte Yellow Frog und Pink Toad, zusammenhängende Erweiterungen von Yath im Angilak-Trend im Yathkyed-Becken.

Das Unternehmen erstellt derzeit durch APEX Geoscience Ltd. einen für mehrere Jahre geltenden Genehmigungsantrag für Bohrarbeiten, ein Camp sowie die Wassernutzung. Dieser Antrag wird bei der Abteilung für Landnutzungsgenehmigungen über Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada zur Genehmigung eingereicht werden. Der Antrag wird Vorkehrungen für ein Unterkunftscamp für 10-15 Personen beinhalten, die die Prospektionsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet beginnen werden, um im Rahmen der Genehmigung historische Ergebnisse nachzuverfolgen, Kartierungen durchzuführen und die Ansatzpunkte früherer Bohrlöcher zu identifizieren.

"Wir sind begeistert, an der Schwelle gesteigerter Explorationsaktivitäten auf Yath zu stehen", so CEO Anthony Zelen. "Wir freuen uns darauf, mit unserem Team rasch zu handeln, sobald die nötigen Genehmigungen vorliegen."

Historische Oberflächenproben, die von Pan Ocean Oil Ltd. im Jahr 1981 entnommen wurden, ergaben Uranwerte von 9,81 %, 3,95 % und 2,14 % U3O8 in oberflächennahen Findlingen. Im Rahmen von Feldarbeiten der Firma Kivalliq Energy in jüngerer Zeit zwischen 2010 und 2012 wurden 14 Gesteinsproben entnommen, vorwiegend entlang von Verwerfungslinien und Beckendiskordanzen, die U3O8-Werten zwischen 1 % und 10 % aufwiesen. Auffällige Konzentrationen hochgradig mineralisierter Proben, die mit regionalen Verwerfungslinien übereinstimmen (nachgewiesen durch eine Linienseismik aus dem Jahr 2012 mit Hinweis auf einen VGR-Trend), bestätigen die Ergebnisse aus den 1970er und 1980er Jahren und unterstreichen das enorme Potenzial für eine Uranmineralisierung innerhalb der Zone.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sich Yath weiterhin in einer einzigartigen Position im Yathkyed Basin befindet, einem der wenigen diskordanten Becken der Welt mit geprüftem wirtschaftlichem Potenzial. Das Becken ist dafür bekannt, Lagerstätten mit kommerziellen Gehalten zu beherbergen, die in puncto Größe mit jenen im Athabasca Basin im Kanadischen Schild im Norden der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta sowie mit jenen der Region McArthur in Australien vergleichbar sind.*

Zusätzliche Informationen zu Yath und anderen Projekten des Unternehmens finden Sie in unserer Investorenpräsentation und auf unserer Webseite.

Derrick Strickland, P. Geo, (L5669), ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die wissenschaftlichen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN

Anthony Zelen

President Und Chief Executive Officer

mailto:Admin@generationuranium.com

778-388-5258

Über Generation Uranium

Das auf natürliche Ressourcen spezialisierte Unternehmen ist im Bereich der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen tätig. Das Unternehmen ist zu 100 % an dem 123,45 km² großen Uranprojekt Yath beteiligt, das sich im Yathkyed-Becken im kanadischen Nunavut befindet und in unmittelbarer Nähe der großflächigen Lagerstätte Angilak liegt, die von Atha Energy Corp. vorangebracht wird. Das Becken ist bekannt dafür, kommerziell nutzbare Lagerstätten zu enthalten, die vom Ausmaß her mit dem Athabasca-Becken im Kanadischen Schild des Nordens von Saskatchewan und Alberta in Kanada sowie der McArthur-Region in Australien vergleichbar sind.

Über APEX Geoscience Ltd.

APEX ist eine unabhängige Full-Service-Geoberatungsfirma in Privatbesitz, die ihre internationalen Kunden zeitnah mit hochwertigen und kostengünstigen Beratungsleistungen im geologischen Bereich unterstützt.

Das Leistungsangebot des APEX-Teams reicht von gelegentlichen Projektarbeiten bis hin zum kompletten Projektmanagement einschließlich Ressourcenschätzung und geologischer Modellierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ‚Regulation Services Provider' bezeichnet) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76553Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76553&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37150L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18384373-generation-uranium-beginnt-genehmigungsverfahren-vorzeige-uranprojekt-yath-kanadischen-nunavut