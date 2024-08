Frankfurt (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung der Union Investment Real Estate GmbH vom 14. August 2024:Union Investment vermietet 1.127 m2 Bürofläche in Wien an Springtime Technologies GmbHIm Dezember 2024 zieht das IT-Unternehmen in das Objekt Euro Plaza 5 einSpringtime Technologies GmbH ist neuer Mieter in der Büroimmobilie Euro Plaza 5 in Wien. Union Investment hat mit dem IT-Unternehmen im Fondsobjekt des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551) einen Mietvertrag über rund 1.127 m2 geschlossen. Das 2014 erstellte, rund 35.000 m2 Mietfläche umfassende Euro Plaza 5 ist damit bis auf wenige Restflächen vermietet. Ausweis der nachhaltigen Gebäudequalität ist die DGNB Platin Zertifizierung. Das sechsgeschossige Euro Plaza 5 befindet sich im 12. Bezirk von Wien. (15.08.2024/fc/n/s) ...

