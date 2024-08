© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance



Großanleger befürchten eine Fortsetzung der Aktienmarktkrise, die durch Rezessionsängste in den USA und den Eingriff der Bank of Japan ausgelöst wurde. Eine breitere Verkaufswelle könnte folgen. Obwohl die weltweiten Aktienkurse in dieser Woche gestiegen sind, bleiben einige Vermögensverwalter skeptisch. "Dies ist mehr als nur ein großer Finanzmarktunfall", zitiert Reuters Mahmood Pradhan von Amundi. Investoren, die bereits Aktien verkauft und in Bargeld umgeschichtet haben, bleiben demnach vorsichtig. Michael Kelly von PineBridge Investments warnt vor einer "sehr, sehr volatilen" Phase in den nächsten zwei Monaten. Eine mögliche Zinssenkung in den USA könnte zu spät kommen, um die …