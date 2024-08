Forge Resources beginnt mit Pilotbohrungen für die Erschließung unterirdischer Abbaustrecken beim vollständig genehmigten Kohleprojekt in Kolumbien

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 15. August 2024 - Forge Resources Corp. ("FRG" oder das "Unternehmen") (CSE: FRG - WKN: A40AT2 - FRA: 5YZ) freut sich, den Beginn der Pilotbohrungen bekannt zu geben, mit denen die untertägige Erschließung einer 170 Meter langen Abbaustrecke bei Forge Resources Corp. gesteuert werden soll, gefolgt von einem Querschlag, mit dem alle Kohleflöze erschlossen werden sollen, um ausreichende Ressourcen für das Großprobenprogramm bereitzustellen.

Logan Drilling wurde mit der Durchführung von Pilotbohrungen beauftragt, um die Bodenverhältnisse für die geplante Neigung (Abbildung 1) zu bewerten.

Aion Mining Corp. treibt mit Unterstützung von Forge Resources Corp. sein kolumbianisches metallurgisches und thermisches Kohleprojekt voran und konzentriert sich dabei vor allem auf die Gewinnung einer gewinnbringenden Großprobe - ein entscheidender Schritt im Entwicklungsprozess eines Bergbauprojekts, der wertvolle Daten liefert, die zu einer fundierten Entscheidungsfindung und erfolgreichen Projektergebnissen führen werden.

Cole McClay, CEO von Forge Resources, erklärt: "Wir freuen uns, bedeutende Fortschritte bei unserem Kohleprojekt in Santander, Kolumbien, bekannt geben zu können, nachdem die wetterbedingten Verzögerungen beseitigt wurden. Das Engagement und die Expertise unseres Teams in Verbindung mit den reichhaltigen Ressourcen dieser Lagerstätte garantieren eine vielversprechende Zukunft, während wir unsere Bemühungen fortsetzen, qualitativ hochwertige Kohle zu liefern, um die wachsende weltweite Nachfrage zu befriedigen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Aktionäre einen erheblichen Wertzuwachs und ein nachhaltiges Wachstum mit sich bringen wird."

Probenentnahmen

Die umfassenden Bemühungen des Unternehmens in den Bereichen Engineering, geotechnische Analyse und Erschließung des Geländes bilden die Grundlage für ein Großprobenprogramm von zunächst 20.000 Tonnen (Abbildung 2). Es wird geschätzt, dass der Abbau einen frühen Zugang zu etwa 200.000 Tonnen Kohle ermöglichen würde. Für das Projekt sind derzeit 180.000 Tonnen pro Jahr genehmigt, auf die das Unternehmen nach der ersten Großprobe zugehen wird. Die Preise für metallurgische und thermische Kohle scheinen sich stabilisiert zu haben, und das Unternehmen rechnet mit einer durchschnittlichen Abnahme von 200 bis 250 CAD pro Tonne für die Sammelprobe. Mit einem der größten Kohlehändler in Kolumbien wurde eine Vereinbarung über die Abnahme von Schüttgutproben auf Lkw-Basis getroffen.

Der ursprünglich geplante Querschnitt für das Sammelprobenprogramm wird 6 Kohleflöze erreichen: M200, M180, M160, M140, M120 und M110 (Abbildung 3). Historische Bohrungen haben gezeigt, dass die Qualität der Kohle GCV (Gross Calorific Value) durchschnittlich 12.400 BTU beträgt, wobei einige Proben 13.900 BTU erreichen. Die Flöze M160, M140 und M110 mit metallurgischem Kohlepotenzial weisen einen FSI von bis zu 8 auf.

Die Großprobenentnahme ermöglicht eine detailliertere Bewertung der Lagerstätte, was zur Verfeinerung der Quantität und Qualität der Ressourcenschätzungen beiträgt. Diese Informationen sind für die Planung des Abbauprozesses und die Optimierung der Gewinnungsraten von entscheidender Bedeutung. Sie liefern wichtige Daten für die Minenplanung, die Aufbereitungsmethoden und die Kapitalaufwendungen. Darüber hinaus kann die Großprobe dem Unternehmen Einnahmen verschaffen, um das Projekt voranzutreiben.

Abbildung #1 - Beginn der Pilotbohrungen - If image is not shown, please click here: https://cdn.investor-files.net/2024_08_15_FRG_News_1_327dc54a4c.jpg

Abbildung #2 - Zeichnung der abschüssigen Abbaustrecke - If image is not shown, please click here: https://cdn.investor-files.net/2024_08_15_FRG_News_2_2a6c9666da.jpg

Abbildung #3 - Entwicklung Querschnitt - If image is not shown, please click here: https://cdn.investor-files.net/2024_08_15_FRG_News_3_7df55d7ea6.jpg

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, und President von Forge Resources Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@forgeresources.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76551Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76551&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18384745-forge-resources-beginnt-pilotbohrungen-erschliessung-unterirdischer-abbaustrecken-genehmigten-kohleprojekt-kolumbien