www.bernecker.info

Als echter IT-Dienstleister kommt es darauf an, wie man die neuen Aspekte der KI-Transformation für den typischen BECHTLE-Kundenstamm organisiert. Die Beschäftigungslage ist in Ordnung, man erhielt sogar einen Großauftrag des Bundes, die Ergebniszahlen sind in Ordnung, aber auch hier: Die durchgreifende Story fehlt.5 Mrd. € Marktwert sind für rd. 6 Mrd. € Umsatz und ein KGV von knapp 17 für 2025 ein brauchbarer Ansatz, der jedoch einen Rückenwind seitens des Gesamtmarktes nötig hat. Wo liegt die Kaufbasis? Bei 32/35 € per Ultimo September. Was für BECHTLE gilt, zählt auch für die anderen IT-Dienstleister im Eurorahmen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.