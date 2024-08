WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli stärker gefallen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sank sie um 0,6 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington bekannt gab. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

Im Juni war die Produktion noch um revidierte 0,3 Prozent gestiegen. Allerdings war zunächst ein Anstieg um 0,6 Prozent ermittelt worden.

Die Warenherstellung sank im Juli um 0,3 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden. Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie fiel um 0,6 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent./jsl/jkr/he