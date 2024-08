Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Kursrutsch an den weltweiten Börsen vor knapp zwei Wochen hat sich auch im Fondshandel bemerkbar gemacht, so die Deutsche Börse AG.Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank spreche von einem "kleinen Ausverkauf". "Allerdings waren die Fonds nicht so stark von den Abverkäufen betroffen wie die ETFs. Es ging etwas bedächtiger zu." Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank melde Verkäufe. "Das betraf alle Kategorien inklusive Immobilienfonds, besonders betroffen waren aber Technologiefonds." Ab Dienstag vergangener Woche sei Ruhe eingekehrt, wie beide berichten würden. ...

