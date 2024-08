© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo



Michael Burry, bekannt für seine goldrichtige Markteinschätzung vor der Finanzkrise, hat chinesische Internetaktien gekauft und gleichzeitig sein Engagement in den USA erheblich reduziert. Worauf er jetzt wettet.Im zweiten Quartal hat Michael Burry, der 2008 durch seine Wette gegen US-Immobilienkredite Berühmtheit erlangte, seine Position in Alibaba, dem größten chinesischen E-Commerce-Unternehmen, weiter ausgebaut und ist damit eine der größten Beteiligungen seines Portfolios eingegangen. Burry steht mit seiner Wette auf Alibaba nicht alleine da. Der Hedgefondsmanager David Tepper hat den Einzelhandelsriesen auch als größte Position in seinem Portfolio. Das Engagement von Scion Asset …