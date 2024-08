Wangen an der Aare (ots) -Die Zahl der Fachkräfte im Handwerk sinkt stetig - ein Trend, der nicht nur die Branche, sondern die gesamte Gesellschaft betrifft, da handwerkliche Arbeit unverzichtbar ist. Adrian und Oliver Bauer von der ProjektBauer GmbH nehmen sich diesem drängenden Problem nun an: Die Geschäftsführer haben es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe umfassend zu beraten und bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Mit ihrer neuen Kampagne "Make Handwerk Great Again" wollen sie auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen und das Handwerk wieder attraktiv gestalten. Was hinter diesem Projekt steckt, erfahren Sie hier.Handwerksbetriebe haben derzeit eine Reihe an Herausforderungen zu bewältigen: So fehlen nicht nur zahlreiche Fachkräfte, die Flut an anfallender Arbeit führt außerdem dazu, dass keine Zeit für andere Bereiche, wie den Aufbau einer Unternehmensmarke, bleibt. Erschwerend hinzu kommt, dass auch das Handwerk nicht umhinkommt, sich der zunehmenden Digitalisierung anzupassen, um auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Doch das Handwerk ist eine sehr traditionelle Branche und nimmt Veränderungen und neue Technologien nur langsam an. Das schreckt besonders junge Menschen ab, wodurch den Betrieben dringend benötigte Lehrlinge fehlen und viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben. "Das Handwerk ist eine ehrenwerte Branche, die leider immer mehr ins Hintertreffen gerät", sagt Adrian Bauer von der ProjektBauer GmbH. "Viele Betriebe verstehen nicht, wie dringend sie jetzt handeln müssen - sie riskieren nicht nur Marktanteile, sondern ihre gesamte Zukunftsfähigkeit.""Mit unserem Projekt 'Make Handwerk Great Again' wollen wir der Branche zu einem besseren Ruf verhelfen und junge Menschen wieder für handwerkliche Berufe begeistern", fügt Oliver Bauer hinzu. Die Brüder sind selbst erfahrene Handwerker und wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, versäumte Entwicklungen in der Branche aufzuholen. Um Handwerks- und Industriebetriebe zu unterstützen, bieten sie umfassende Hilfe in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Organisation an. Ihre Dienstleistungen umfassen maßgeschneiderte Eins-zu-eins-Workshops über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Der Fokus liegt hierbei klar auf der Digitalisierung, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung ihrer Kunden am Markt zu erhöhen. Ihr Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Herausforderungen zu meistern und stets am Puls der Zeit zu bleiben. Mit ihrem Projekt "Make Handwerk Great Again" leisten sie jetzt einen weiteren wichtigen Beitrag für die gesamte Branche.Die Zukunft des Handwerks: Warum jetzt gehandelt werden mussWas passiert, wenn bald niemand mehr Autos repariert, keine neuen Gebäude gebaut werden und niemand mehr mit den Händen arbeitet? Eine Zukunft ohne Handwerker wäre ein ernsthaftes Problem für alle, nicht nur für die Branche. "Handwerker werden in Deutschland immer mehr zur Mangelware, und Baufirmen haben Mühe, genügend Lehrlinge zu finden", sagt Adrian Bauer. In der Schweiz sieht es ähnlich besorgniserregend aus: Bis 2025 werden dort über 100.000 Fachkräfte im Handwerk fehlen und tausende Lehrstellen werden unbesetzt bleiben - ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. "Diese Situation sollte uns alle beunruhigen. Mit unserem Projekt 'Make Handwerk Great Again' wollen wir die Menschen wachrütteln und die Bedeutung des Handwerks verdeutlichen", fügt Oliver Bauer hinzu.Durch mehr Sichtbarkeit, Präsenz, positive Beispiele und Fallstudien arbeiten die Brüder der ProjektBauer GmbH daran, den Ruf der Branche zu verbessern und junge Menschen wieder für handwerkliche Berufe zu begeistern. Sie unterstützen andere Handwerksunternehmen in den Bereichen Marketing, Organisation und Vertrieb und setzen sich als positive Vorreiter für das Handwerk ein. Ihr Ziel ist es, junge Menschen bei der Berufswahl für das Handwerk zu gewinnen und sie zu einer Ausbildung zu motivieren. Darüber hinaus wollen sie ein Umdenken in der Gesellschaft anstoßen und die Bedeutung des Handwerks als unverzichtbaren Bestandteil einer funktionierenden Gemeinschaft hervorheben. "Da wir beide selbst erfahrene Handwerker sind, sehen wir uns in der Verantwortung, das Handwerk wieder groß zu machen", sagen die Brüder.Mit der ProjektBauer GmbH gegen den FachkräftemangelMit dem ganzheitlichen Angebot der ProjektBauer GmbH werden die Symptome der Branche nicht nur kurzfristig bekämpft, sondern die Ursachen nachhaltig angegangen. Adrian und Oliver Bauer unterstützen Handwerks- und Industrieunternehmen bei der Verbesserung ihrer Vermarktung, der Optimierung der Organisation und der Entwicklung von Vertriebsstrategien. Dabei stärken sie die Positionierung der Produkte und Dienstleistungen und präsentieren die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit ihrem neuen Projekt "Make Handwerk Great Again" und dem Verkauf beliebter Handwerkerware auf ihrer Website leisten sie zusätzlich einen Beitrag zur Sichtbarmachung der Branche und rufen zum Handeln auf. "Für unsere Mission brauchen wir jeden Einzelnen. Nur so können unsere Großeltern, Kinder und Enkelkinder auch in Zukunft den Elektriker für eine Steckdoseninstallation rufen, den Mechaniker für Autoreparaturen aufsuchen und frische Brötchen beim Ortsbäcker kaufen", so Adrian Bauer abschließend.Sie wollen schon heute auf die Veränderungen von morgen reagieren und Ihren Betrieb so mit nachhaltigen Strukturen sowie gewinnbringenden Abläufen ausstatten? Dann melden Sie sich jetzt bei Adrian Bauer und Oliver Bauer (https://www.projektbauer.ch/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:ProjektBauer GmbHVertreten durch: Adrian und Oliver Bauerkontakt@projektbauer.chhttps://www.projektbauer.ch/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ProjektBauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173461/5844465