© Foto: Marijan Murat/dpa



Nach einem massiven Kursanstieg in den vergangenen Tagen ohne wirkliche nennenswerte Neuigkeiten bleibt es für Varta-Aktionäre spannend. Am Donnerstag sorgt ein Bloomberg-Bericht für weitere Bewegung. Vartas größte Gläubigergruppe bietet dem angeschlagenen Batteriehersteller eine neue Schuldenfinanzierung an und schlägt eine Kapitalerhöhung vor, da die Gläubiger eine größere Rolle in den laufenden Restrukturierungsgesprächen fordern. Das berichtet Bloomberg und beruft sich dabei auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Inhaber von Vartas Schuldscheinen haben demnach einen Plan vorgelegt, 100 Millionen Euro in Form von vorrangigen oder wandelbaren Schuldverschreibungen als Teil …