Derzeit erhöhen viele gesetzliche Krankenkassen ihre Beiträge in einem bisher selten gesehenen Tempo Unterjährige Erhöhungen der Beitragssätze sind eher selten, doch in diesem Jahr lässt wohl die prekäre Finanzlage den Krankenkassen wohl keine andere Wahl. Eine der großen Kassen, die KKH, erhöht ihren Zusatzbeitrag sogar von 1,98 Prozent auf 3,28 Prozent, also um 1,3 Prozentpunkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...