Die EAMD AG und der strategische Partner LIFT Air GmbH erreichen hohe ESG-Ratings und werden eine Wandelanleihe zu 20 Mio. Euro begeben, um den Erwerb von 51 % an der LIFT Air GmbH zu finanzieren



15.08.2024 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EAMD bietet in Zusammenarbeit mit LIFT Air bemannte und unbemannte Spezialflugzeuge für die umweltfreundliche Luftfahrt an. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft besteht für EAMD eine Option zum Erwerb von 51 % der LIFT Air GmbH, die bis zum 15.12.2024 verlängert wurde. Zur Finanzierung dieser Transaktion haben Vorstand und Aufsichtsrat der EAMD beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro zu begeben.

EAMD wurde im Dun & Bradstreet Overall Environmental, Social, and Governance (ESG) Rating mit "Sehr gut" mit der höchsten Bewertung "1" bewertet, während LIFT Air GmbH mit der Bewertung "gut", "2" bewertet wurde. Das ESG-Ranking von Dun & Bradstreet vergibt Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 5 in einer Normalverteilung, wobei ein Wert von 1 die beste Leistung oder das geringe Risiko anzeigt, basierend auf Bewertungen zu 13 ESG-Themen und 31 spezifischen Kriterien.

ESG-Standards werden zunehmend zu zentralen Kriterien bei Investitionsentscheidungsprozessen. ESG wurde erstmals 2004 von den Vereinten Nationen eingeführt und hat sich zu einem zentralen Maß für die Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens entwickelt. Angesehene Organisationen vergeben ESG-Ratings an Unternehmen und bewerten so deren Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung.



EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet die Weiterentwicklung von Branchenlösungen und den Vertrieb für innovative, nachhaltige und grüne Luftfahrtkonzepte weltweit. Das Unternehmen bündelt die Expertise innovativer europäischer KMU und europäischer Forschungseinrichtungen.

LIFT Air GmbH:

Die LIFT Air GmbH ist Teil der LINDIG-Gruppe und leitet verschiedene Unternehmen und Projekte im Bereich Green Aviation. Mit seinen Beteiligungen an Flight Design, HORTEN Aircraft und Winglift ist das Unternehmen im wachsenden Bereich der Advanced Air Mobility (AAM) positioniert. Alle Aktivitäten von LIFT Air verfolgen die Vision, durch den Einsatz innovativer Luftfahrtkonzepte und grüner Energie eine führende Rolle in der grünen Luftfahrt einzunehmen.

Dun & Bradstreet:

Dun & Bradstreet ist ein führender globaler Anbieter von Geschäftsentscheidungsdaten und -analysen mit einer reichen 200-jährigen Tradition und bietet ESG-Intelligence-Dienste an, um detaillierte Einblicke in die Nachhaltigkeitsleistung zu liefern. Dieser ESG-Service deckt rund 80 Millionen Unternehmen in über 185 Ländern ab und bietet einen umfassenden Überblick über Nachhaltigkeitspraktiken auf globaler Ebene.





15.08.2024 CET/CEST

