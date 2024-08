Von den Profis empfohlen: Vielversprechende Krypto-ICOs

Krypto-ICOs sind ein beliebtes Mittel, um den Start eines Projekts oder einer neuen Kryptowährung zu unterstützen. Dabei geht es für die Entwickler in erster Linie darum, eine Kapitalbasis zu schaffen, um die Programmierung sowie andere Aktivitäten rund um das Projekt auf solide Beine stellen zu können. Im Endeffekt wird von den Entwicklern eine Website erstellt, auf der das Projekt vorgestellt wird und die Möglichkeit zur Investition in die Kryptowährung und somit in das Projekt besteht. Auch bekannte Größen wie Ethereum starteten auf diese Weise, und viele konnten damit enorme Erfolge erzielen.

Erst kürzlich wurde von Lookonchain über einen ICO-Investor von Ethereum berichtet. Dieser hatte scheinbar vergessen, dass er noch eine Wallet mit Ethereum-Token in seinem Besitz hatte. Er dürfte sich anschließend sehr über diesen Gewinn gefreut haben. 2014 investierte dieser Anleger 155 US-Dollar und konnte Ethereum-Token für 0,31 Dollar pro Stück erwerben. Der gesamte Vorverkauf von Ethereum belief sich auf 18,3 Millionen US-Dollar, was 60 Millionen Ether-Token entsprach. Der "vergessene" Kauf hat sich über die Jahre für diesen Anleger ausgezahlt: Seine 500 Ether sind mittlerweile 1,25 Millionen US-Dollar wert, was einer Steigerung von über 800.000 % entspricht.

Die Plattform 99Bitcoins ist mit ihren Profis bekannt für ihre Wissensvermittlung im Bereich Bitcoin und Kryptowährungen. Mit über 700.000 Followern hat die Plattform eine breite Basis an Teilnehmern aufgebaut. Ein wichtiger Bestandteil ist die Analyse von Vorverkaufsprojekten, wobei auch eine Kategorie der besten ICOs zu finden ist.

Pepe Unchained

Als wichtigstes ICO sieht das Portal den Token von Pepe Unchained ($PEPE). Das herausragende Merkmal ist, dass die Entwickler eine eigene Layer-2-Blockchain für den Coin etablieren wollen. Dadurch soll bildlich das Maskottchen Pepe der Frosch von den Ketten der Ethereum-Blockchain befreit werden. Der Grund dafür liegt in den technischen Rückständen der Ethereum-Chain: Während sie früher das Nonplusultra für Krypto-Projekte war, verderben nun vielen die langsamen Transaktionen und hohen Transaktionskosten die Freude am Trading. Pepe Unchained setzt genau hier an und will eine 100-mal höhere Transaktionsgeschwindigkeit sowie deutlich geringere Transaktionskosten ermöglichen. Dies zeigt das Potenzial dieses Vorverkaufs, da damit zahlreiche andere Projekte im DeFi-, GameFi-, NFT-Bereich oder auch andere Memecoins eine Basis finden könnten.

Der native $PEPU-Token bietet den Vorteil, als zentrale Austauschwährung über diese Blockchain hinweg Anwendung zu finden, ähnlich wie heute Ethereum. Neben einem dedizierten Blockchain-Explorer wird auch eine direkte Überbrückung zu Ethereum ermöglicht werden.

Die Resonanz auf das Projekt ist sehr gut, da bereits innerhalb weniger Wochen knapp 9 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Mit täglichen Finanzierungsraten von rund 200.000 US-Dollar könnte die Projektfinanzierung bald abgeschlossen sein, und der Launch des Tokens sowie der Blockchain stehen möglicherweise kurz bevor.

Crypto All Stars

Ein sehr junges Projekt platziert sich gleich hinter Pepe Unchained auf dem zweiten Rang der Plattform. Crypto All Stars ($STARS) ist eine Meme-Kryptowährung, die bereits in den ersten beiden Tagen über 350.000 US-Dollar eingesammelt hat. Auf der Website beschreibt sich das Projekt selbst als "Meme-Coin-Party", wobei insbesondere durch das innovative Staking-Protokoll namens MemeVault eine deutliche Differenzierung zu anderen Memeprojekten besteht. Es ermöglicht, beliebte Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) und PepeCoin ($PEPE) zu staken und dafür $STARS-Token als Belohnung zu erhalten. So können die Halter des $STARS-Tokens auch andere Meme-Coins einsetzen und dadurch höhere Staking-Renditen erzielen.

Ähnlich wie beim normalen Staking kann man sich dies wie eine Verzinsung auf einem Bankkonto vorstellen, allerdings können durch Crypto All Stars die unterschiedlichsten Währungen dort eingezahlt werden. Auch der Grad der Verzinsung lässt sich nicht mit typischen Bankkonten vergleichen. So bietet das Projekt aktuell eine Staking-Rendite von 4.192 % APY. Zwar wird sich diese mit der Anzahl der gesperrten Coins ändern, dennoch können früh entschlossene Investoren bereits innerhalb weniger Tage von dieser hohen Verzinsung profitieren. Praktisch täglich kann beobachtet werden, wie neue Prämien-Token auf dem Konto gutgeschrieben werden.

Nach dem Ende des Vorverkaufs wird von vielen Experten erwartet, dass dieser Token auch auf großen zentralen Börsen gelistet wird, wodurch sich ein neues Geschäftsmodell für Krypto-Trader ergibt, die mittelfristig Token anlegen möchten.

Base Dawgz

Als Nummer drei auf der Liste von 99Bitcoins findet sich der Base Dawgz-Token. Ebenfalls als Memecoin positioniert, wird dieser Token auf fünf Blockchains gleichzeitig gelauncht werden. Mit seiner Multi-Chain-Funktionalität möchte das Projekt die Trader von Base, Solana, BNB Smart Chain, Ethereum und Avalanche in eine Community vereinen. Dabei bietet der Coin auch vielfältige Einkommensmöglichkeiten, da nicht nur auf die typische Steigerung des Tokenwerts gehofft werden muss. Eine der Möglichkeiten, vom Projekt zu profitieren, ist beispielsweise das "Refer to Earn"-Programm. Mittels Affiliate-Link können Tokenbesitzer weitere Mitglieder anwerben und von einer 10 % Prämie in Form von USDT auf deren Käufe profitieren.

Außerdem bietet der Token über seine Preissteigerungen gute Verdienstmöglichkeiten, da der Preis des Coins alle sieben Tage um 5 % ansteigt. Wer also heute kauft, kann bereits in gut vier Tagen von einer 5 %-igen Preissteigerung profitieren. Bis zum Launch des Coins sind noch einige Preisstufen geplant, was die Profite zum geplanten Launchpreis weiter erhöht.

Auch das Staking ist derzeit noch immer interessant, da hier 846 % APY geboten werden. Die Community-Ausrichtung des Projekts ist damit klar ersichtlich, weshalb auch ein weiterer Ausbau der Anhängerschaft und Anlegerschaft geplant ist.

