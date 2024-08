Wacken / Köln (ots) -Wacköööööön! Zusammen mit dem Team des weltweit größten Metalfestivals hieß es auch 2024 wieder: Gemeinsam für die zweite Chance auf Leben! Die Solidarität war wie schon in den vergangenen zehn Jahren riesig - allen voran die des Wackenteams rund um die Gründer & Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen. Das Ergebnis spricht Bände: Großartige 1008 Metalheads ließen sich durch den Aufruf auf dem "heiligen Acker" des legendären Wacken Open Air (W:O:A) in die DKMS aufnehmen. Insgesamt sind es nun mehr als 12.700 Registrierte, die dank Wacken dem weltweiten Suchlauf für Patient:innen zur Verfügung stehen. 85 von ihnen konnten bereits mit einer Stammzellspende Betroffenen in 27 Ländern weltweit Lebenschancen geben.Faster, harder, louder: Seit 2014 leistet das Team des Wacken Open Air (W:O:A) mit Registrierungsaufrufen an die Fans einen großen Beitrag (https://mediacenter.dkms.de/news/dkms-dankt-woa-gruendern/) dazu, die DKMS Datei zu vergrößern und so die Chancen für Patient:innen auf einen "Treffer" im weltweiten Suchlauf zu erhöhen. Ursprünglicher Auslöser für das beeindruckende und langjährige Engagement des W:O:A-Teams war im Jahr 2014 die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Die damals 13-Jährige hatte die Diagnose MDS (Myelodysplastisches Syndrom) erhalten und schnell war klar, dass sie auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Die Suche nach ihrem passenden "Match" löste eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft aus, die bis heute andauert. "Es war für uns sofort klar, dass wir loslegen", erinnert sich Thomas Jensen. "Wir haben versucht, es bestmöglich umzusetzen und haben gesagt: Da muss die ganze Family ran. Es war unglaublich, wie viele mitgemacht haben. Das war emotional und bewegend." Mehr als 2.700 hilfsbereite Fans folgten dem ersten Aufruf und wurden potenzielle Lebensretter:innen. "Jeder hatte es verstanden und gemerkt, wie wichtig das ist. Wir haben die besten Fans der Welt. Und so konnten wir schnell helfen", ergänzt Holger Hübner. "Seitdem laufen die Aktionen sehr positiv, immer wieder. Jedes Jahr haben wir neue Rekorde und wir hoffen natürlich jedes Jahr, noch mehr Leben zu retten".Motivierend und berührend war der Besuch der heute 23-jährigen Melissa in diesem Jahr am DKMS Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation. "Wenn ich jetzt, zehn Jahre später darüber nachdenke, was seitdem entstanden ist, macht mich das froh und glücklich. Es ist schon krass, dass sich durch meine Geschichte so viele Fans registriert haben", sagt sie.Bitte alle mitmachen!Der Aufruf ist aktueller denn je und auch die Solidarität der Metalfans ganz besonders gefragt. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten - für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus der Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag werden Spender:innen nicht mehr bei den internationalen Suchregistern gelistet.Das W:O:A Team rief daher auch im Jubiläumsjahr 2024 eindringlich dazu auf, mitzumachen und so Patient:innen mit Blutkrebs rund um den Globus zweite Lebenschancen zu geben.Rock on: Spender:in zu werden - jederzeit!Nach Wacken ist bekanntlich vor Wacken: Alle Metalfans und andere hilfsbereite Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren können sich jederzeit auch online ein Registrierungsset für zuhause anfordern: www.dkms.de/wacken.Lesen Sie mehr dazu in unserem DKMS Media Center unter: mediacenter.dkms.de/news/woa-dkms-2024-ganz-grosser-rock-n-roll/Schauen Sie sehr gerne auch unseren Bewegbildclip mit Impressionen von Wacken Open Air (W:O:A) & DKMS 2024.See you in Wacken, rain or shine!Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/5844492