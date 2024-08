NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach robusten Einzelhandelsdaten deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,70 Prozent auf 113,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,93 Prozent.

In den USA haben die Einzelhandelsumsätze im Juli stärker als erwartet zugelegt. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, erwartet Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die noch immer erhöhten Zinssenkungserwartungen würden tendenziell gedämpft. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten war an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank im September die Leitzinsen deutlich senken könnte.

Positiv überraschten auch die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche unerwartet zurückgegangen waren. Daten zur Beschäftigung werden derzeit besonders stark beachtet, da der monatliche Arbeitsmarktbericht für den Juli enttäuscht hatte. Dies schürte die Erwartungen auf deutliche Zinssenkungen in den USA. Die im Juli stärker als erwartet gesunkene Industrieproduktion stützte die Anleihen am Donnerstag in diesem Umfeld kaum./jsl/he