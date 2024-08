© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



Die BYD-Aktie könnte erneut in Schwung kommen - glauben zumindest die Analysten der Citigroup. Ihr Kursziel verspricht dreistellige Gewinne.Am Mittwoch hat Jeff Chung von der Citigroup die Aktien von BYD auf "30 Tage Katalysatorbeobachtung" eingestuft. "Katalysatorbeobachtung" ist ein Ausdruck, den Citi-Analysten verwenden, wenn sie erwarten, dass eine Aktie bald steigen oder fallen wird. In diesem Fall ist die erwartete Entwicklung steigend. Chung stuft die BYD-Aktie mit "Buy" ein und gibt ein Kursziel von 123,50 US-Dollar für die in den USA notierten ADRs an. Die ADRs haben den Mittwochshandel bei 54,72 US-Dollar geschlossen. Citis Kursziel impliziert demnach ein Aufwärtspotenzial von …