PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung mit viel neuem Schwung fortgesetzt. Vor allem am Nachmittag konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit starken New Yorker Börsen seine Kursgewinne ausbauen. Als Treiber fungierten dabei überzeugende Daten aus dem US-Einzelhandelssektor, die die zuletzt maßgeblicher gewordenen Rezessionssorgen dämpften.

Über die Ziellinie ging der EuroStoxx 1,70 Prozent höher bei 4.807,77 Punkten. Seit dem Kursrutsch von Anfang August, der am Montag der Vorwoche mit knapp 4.474 Zählern den Boden erreichte, hat das Kursbarometer nun schon wieder um 7,5 Prozent zugelegt. Seitdem hat er an sieben von acht Handelstagen Kursgewinne erzielt. Am Donnerstag wurden zudem mit den 21- und 200-Tage-Linien auch wieder zwei vielbeachtete Indikatorlinien übersprungen.

Außerhalb der Eurozone legte der britische FTSE 100 um 0,80 Prozent auf 8.347,35 Punkte zu. Der schweizerische Leitindex SMI gewann 0,65 Prozent auf 12.150,22 Zähler./tih/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545