Die Evotec SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine leichte Erholung an der Frankfurter Börse. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und schwacher Quartalszahlen konnte das Papier des Biotechnologieunternehmens zulegen. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,6 Prozent auf 5,97 Euro, nachdem er in der Spitze sogar 6,01 Euro erreicht hatte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum jüngsten Abwärtstrend, der die Aktie auf ein 52-Wochen-Tief von 5,06 Euro gedrückt hatte.

Analysten bleiben optimistisch

Obwohl Evotec im jüngsten Quartal einen höheren Nachsteuerverlust und einen Umsatzrückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Millionen Euro verzeichnete, bleiben Analysten für die Zukunft des Unternehmens zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,40 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten [...]

