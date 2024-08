Die Flynn Group hat 83 Wendy's-Filialen in New Jersey und Pennsylvania übernommen und betreibt nun insgesamt 277 Standorte.Damit zählt das Unternehmen aus San Francisco zu den größten Wendy's-Franchisenehmern in den USA. "Inzwischen haben sie erkannt, dass wir die Art von Franchisenehmer sind, die sie in ihrem System wachsen sehen wollen", erklärte CEO Greg Flynn zur Partnerschaft mit Wendy's. Über den Kaufpreis und den Verkäufer wurde Stillschweigen vereinbart. Die Flynn Group, die auch Filialen von Arby's und Panera Bread betreibt, wurde 2021 Wendy's-Franchisenehmer durch den Erwerb von rund 190 Filialen eines insolventen Betreibers. Möglicherweise halten sich auch deshalb …