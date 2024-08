Der kalifornische Konzern (Börsenwert: 3,5 Mrd. $) ist auf Photonik und optische Technologien fokussiert. Optische Lösungen von LUMENTUM sorgen für schnellen Datenaustausch in digitalen Netzwerken. Hochleistungs-Laser für die industrielle Fertigung und 3D-Sensorik (Diodenlaser) für den Einsatz in mobilen Geräten oder autonomen Fahrzeugen sind weitere Produktbereiche.



Die Kalifornier könnten ihre Rolle etwa beim Cloud-Computing künftig besser ausspielen. Nach den gestern gezeigten Zahlen zum vierten Fiskalquartal und zum gesamten Geschäftsjahr legt die LUMENTUM-Aktie heute im US-Handel 14 % zu. Dies liegt eher nicht am absolvierten Zeitraum, sondern an den Aussichten auf Basis von KI-Technologie ("AI-Transceiver").



Sowie den Analysten von Needham, die das Kursziel für LUMENTUM von 65 auf 70 $ erhöht haben und die Einstufung "buy" bestätigten.



