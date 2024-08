Die aktuelle Quartalssaison zeigt: Deutsche DAX-Konzerne behaupten sich trotz globaler Unsicherheiten und gedämpfter Erwartungen robust. Laut Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, sieht die Lage besser aus als befürchtet: "Das Glas ist halbvoll." Trotz des stärksten Rückgangs der Konjunkturerwartungen seit zwei Jahren stehen die deutschen Großkonzerne stabil, unterstützt durch ihre internationale Präsenz. In Anbetracht der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in den USA diskutiert Halver auch die möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte und gibt den Rat, in unsicheren Zeiten ruhig zu bleiben und Investitionspläne fortzuführen. Jetzt das komplette Interview ansehen!