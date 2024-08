Solana: SOL-Kurs bald bei 200 Dollar?

Nachdem die Volatilität am Kryptomarkt in jüngster Vergangenheit mit voller Härte zugeschlagen hat, gibt es nun wieder eher wenig Bewegung. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich zwischen 58.000 und 60.000 Dollar und das lässt auch für die Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nicht viel Spielraum. Auch Solana (SOL) bewegt sich knapp unter der 150 Dollar Marke. Das könnte sich aber schon bald ändern. Die Prognosen für den Ethereum-Killer sind überaus bullish. Auch das Erreichen der 200 Dollar Marke könnte nur Zwischenstop sein.

Aktivität auf der Solana Blockchain steigt

Solana hat sich schon früh einen Namen als "Ethereum-Killer" gemacht und diesen auch genauso schnell wieder aufgeben müssen. Nach einem Raketenstart kam es vermehrt zu Problemen mit der Blockchain, die heute längst der Vergangenheit angehören. Deshalb konnte sich auch der SOL-Kurs in den letzten anderthalb Jahren gut erholen. Die Kursrallye hat natürlich für Aufsehen gesorgt und spätestens mit dem Erfolg von BONK, dem ersten Milliarden Dollar Meme Coin auf der Highspeed Blockchain, ist auch das Handelsvolumen auf Solana immer weiter angestiegen.

(Aktive Wallets auf Solana - Quelle: The Block)

On-Chain-Daten zeigen, dass die Aktivität auf Solana im letzten Jahr stark gestiegen ist. Monat für Monat werden noch mehr aktive Wallets verzeichnet, das Handelsvolumen explodiert und auch die Token, die auf Solana gelauncht werden, können oft innerhalb kürzester Zeit Bewertungen von hunderten Millionen Dollar erreichen. Gerüchte um Solana ETFs in naher Zukunft setzen dem Ganzen noch die Krone auf, sodass Anleger und Analysten SOL gegenüber äußerst bullish gestimmt sind.

Angespanntes Marktumfeld

Die On-Chain-Daten von Solana können noch so überzeugend sein, wenn der Bitcoin-Kurs fällt, fallen auch die meisten Altcoins und auch SOL. Derzeit ist die Stimmung am Kryptomarkt angespannt, da einige Unsicherheitsfaktoren im Raum stehen. Neben dem Krieg zwischen dem Iran und Israel, der weiter zu eskalieren droht, machen sich nun auch Rezessionsängste breit, nachdem aus den USA alarmierende Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden und auch die Quartalszahlen der größten Unternehmen enttäuscht haben.

Dem gegenüber stehen aber auch Entwicklungen, die beruhigen. Die Spot Bitcoin ETFs werden in den USA von namhaften Unternehmen wie Morgan Stanley oder Goldman Sachs für hunderte Millionen Dollar gekauft. Viele Unternehmen beginnen auch, direkt in Bitcoin zu investieren. Außerdem dürfte die US-Notenbank Federal Reserve mit Zinssenkungen reagieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Unter diesen Bedingungen könnte der Bitcoin-Kurs schnell ein neues Allzeithoch erreichen, wobei ein 200 Dollar Kursziel von Solana (SOL) wohl nur ein kurzer Widerstand wäre. Analysten vermuten, dass der SOL-Kurs bis Ende nächsten Jahres auf 1.000 Dollar oder mehr steigen könnte. Sollte das passieren, dürften auch die großen Meme Coins auf der Highspeed Blockchain wieder explodieren. Auch der neue Base Dawgz ($DAWGZ) könnte zu den Gewinnern gehören und WIF, BONK und Co. outperformen.

Fast 3 Millionen Dollar: $DAWGZ explodiert

Geht es für Solana bergauf, könnten auch viele Token, die auf der Blockchain gehandelt werden, schnell wieder durch die Decke gehen. Base Dawgz ($DAWGZ) basiert zwar auf der Base Chain, wird via Wormhole allerdings auch auf Solana für den Handel bereitgestellt. Außerdem wird $DAWGZ auch auf Ethereum, der BSC und Avalanche erhältlich sein. Dadurch werden möglichst viele Trader angesprochen, was schnell zu einer Kursexplosion führen könnte. Auch die Tatsache, dass bereits fast 3 Millionen Dollar im ICO umgesetzt wurden, führt Analysten zu dieser Annahme.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die $DAWGZ-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Nachfrage ist schon in dieser frühen Phase extrem hoch. Das dürfte zum einen am Multi Chain Launch liegen, der Anlegern klar macht, dass die Entwickler offenbar große Pläne haben, zum anderen aber auch an weiteren Vorteilen, die $DAWGZ mit sich bringt.

Der Vorverkaufspreis wird alle 7 Tage um 5 % erhöht, sodass frühe Käufer bereits einen hohen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Außerdem ermöglicht eine integrierte Staking-Funktion ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token. Damit hat $DAWGZ weit mehr zu bieten als die meisten Meme Coins am Markt und könnte seinen Wert nach dem Listing an den Kryptobörsen innerhalb kürzester Zeit vervielfachen.

