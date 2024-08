ExaGrid unter den Top-Anbietern anerkannt, die Wachstum und Innovation vorantreiben

ExaGrid , die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention-Time-Lock, die eine netzunabhängige Schicht (zur Schaffung eines abgestuften Luftspalts), verzögerte Löschvorgänge und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung von Ransomware umfasst, gab heute bekannt, dass ExaGrid von MES Computing, einer Marke von The Channel Company in die Liste 2024 MES Midmarket 100 aufgenommen wurde.

Die MES Midmarket 100-Liste zeichnet Top-Anbieter aus, die sich als zukunftsorientierte Technologieanbieter erwiesen haben und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mittelständische Unternehmen unterstützen und das Wachstum und die Innovation dieser Kunden fördern.

MES Computing definiert den Mittelstand als Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar und/oder 100 bis 2500 unterstützten Anwendern/Sitzen. Die Unternehmen wurden auf der Grundlage ihrer Go-to-Market-Strategie, der Art und Weise, wie sie den Mittelstand bedienen, und der Stärke ihres Produktportfolios für den Mittelstand ausgewählt.

"Die MES Computing Midmarket 100-Liste würdigt die wichtigsten Anbieter der Branche, die in die Erfüllung der technologischen Anforderungen von mittelständischen Unternehmen investieren. Die von diesen Herstellern angebotenen Produkte und Dienstleistungen helfen mittelständischen Unternehmen, innovativ zu sein, zu wachsen und zu gedeihen", so Samara Lynn, Senior Editor, MES Computing, The Channel Company. "Mittelständische Unternehmen sind ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere Midmarket 100 Preisträger dieses wichtige Marktsegment weiterhin bedienen."

Mittelständische Unternehmen haben eine Reihe komplexer Anforderungen, darunter die Arbeit mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, Netzwerktopologien und verteilten Umgebungen, Sicherheitsanforderungen und die Verwaltung des Datenwachstums. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über knappe IT-Ressourcen und Budgets. ExaGrid Tiered Backup Storage Appliances sind einfach zu verwalten und arbeiten nahtlos mit den branchenführenden Backup-Anwendungen zusammen, so dass ein Unternehmen seine Investitionen in bestehende Backup-Anwendungen und -Prozesse beibehalten kann. ExaGrid bietet die schnellsten Backups und Wiederherstellungen, niedrige Kosten für die langfristige Aufbewahrung und umfassende Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht die Scale-Out-Architektur von ExaGrid den Unternehmen, nach und nach zu zahlen, und macht kostspielige umfassende Upgrades überflüssig. Die Produktlinie von ExaGrid besteht aus 2-HE-Appliance-Modellen, die eine effiziente Nutzung des Platzes im Rack und damit Einsparungen bei den Kosten für Lagerung, Strom und Kühlung ermöglichen, während sie gleichzeitig große Datensicherungen und zukünftiges Datenwachstum aufnehmen können.

"ExaGrid Tiered Backup Storage bietet genau das, was mittelständische bis große Unternehmen für ihren Backup-Speicher brauchen: eine Scale-Out-Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, Anwendungen hinzuzufügen, wenn ihre Daten wachsen, so dass sie nur für das bezahlen, was sie brauchen", sagt Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Immer mehr IT-Organisationen stellen fest, dass ExaGrid eine Lösung anbietet, die einfach zu installieren und zu verwalten ist, alle Anforderungen erfüllt und die beste Ransomware-Wiederherstellung bietet und das zu niedrigen Kosten."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende IT-Channel-Performance mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Ausbildung sowie innovativen Marketing-Services und Plattformen. Als Katalysator für den Channel verbinden und stärken wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endanwender. Mit mehr als 40 Jahren unvergleichlicher Channel-Erfahrung im Rücken schöpfen wir aus unserem umfassenden Wissen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

