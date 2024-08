Aufgrund der westlichen Unterstützung für die Ukraine und die Hochrüstung in Europa erlebt Rheinmetall derzeit das wohl stärkste Wachstum seiner Unternehmensgeschichte. Zu verdanken ist dies bisher allerdings in erster Linie den Tätigkeiten auf dem hiesigen Kontinent. Damit wollen die Verantwortlichen sich aber offenbar nicht zufriedengeben. Stattdessen wird der größte Rüstungsmarkt der Welt in den USA verstärkt ins Visier genommen.Anzeige:Dort ist Rheinmetall (DE0007030009) schon seit Längerem aktiv und hegt unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...