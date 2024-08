Die AI-RAN Alliance freut sich, die Ernennung von Dr. Alex Jinsung Choi, Principal Fellow des SoftBank Corp.'s Research Institute of Advanced Technology, zum Vorsitzenden bekannt zu geben. Als Vorsitzender der AI-RAN Alliance wird Choi mit prominenten Mitgliedern aus Technologie, Industrie und akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten, um die Einführung und das Wachstum der AI-RAN-Technologie (Artificial Intelligence Radio Access Networks KI-Funkzugangsnetz) zu beschleunigen, die von 5G- und 6G-Technologien unterstützt wird.

"Die AI-RAN Alliance wird die Telekommunikation durch AI-RAN-Fortschritte, höhere Effizienz und neue wirtschaftliche Möglichkeiten verändern", sagte Choi. "Als Vorsitzender freue ich mich darauf, diese AI-RAN-Initiative zu leiten und mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um Mobilfunknetze zu verbessern, den Stromverbrauch zu senken und die Infrastruktur mit 5G und 6G mit AI/ML zu modernisieren. Unser Ziel ist es, den gesellschaftlichen Fortschritt durch AI-RAN voranzutreiben und den Übergang von der traditionellen zur nächsten Generation der Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen."

Choi verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und hatte in der Vergangenheit zahlreiche Führungspositionen in der Forschung und Entwicklung verschiedener technologischer Bereiche wie Mobilfunknetze und KI/ML (KI/Maschinelles Lernen) inne. Er hat sich auch in Branchenverbänden einen Namen gemacht, zuletzt als Vorsitzender der O-RAN ALLIANCE, wo er maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung der O-RAN-Spezifikationen und der Umgestaltung des RAN in Richtung offener und intelligenter Lösungen beteiligt war.

Unter Chois Führung wird die AI-RAN Alliance das kollektive Fachwissen ihrer Mitglieder nutzen, um Forschung und Innovation in drei Hauptbereichen voranzutreiben: AI-for-RAN, das sich darauf konzentriert, die Fähigkeiten von Funkzugangsnetzen mit Hilfe von KI zu verbessern, um die spektrale Effizienz zu erhöhen; AI-and-RAN, das KI in RAN-Prozesse integriert, um die Nutzung der Infrastruktur zu optimieren und neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffen; und AI-on-RAN, das KI-Dienste am Netzwerkrand einsetzt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Mobilfunknutzern neue Dienste anzubieten. Die Netzbetreiber in der Allianz werden die Erprobung und Umsetzung dieser Technologien anführen, die in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und Universitäten entwickelt wurden.

Unterstützende Zitate von Gründungsmitgliedern:

Satadal Bhattacharjee, Seniordirektor für Marketing, Infrastructure BU, ARM, sagte: "Wir freuen uns, mit Choi, dem Vorsitzenden der AI-RAN Alliance, zusammenzuarbeiten. Wie Choi sind auch wir der Meinung, dass KI die Art und Weise, wie drahtlose Dienste bereitgestellt werden, grundlegend verändern wird, indem sie eine breite Innovation fördert und die betriebliche Effizienz steigert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenführern von Silizium bis Software, um das Versprechen der allgegenwärtigen KI und 6G zu erfüllen."

Jim Shea, Mitbegründer und CEO von DeepSig, sagte: "Als Pionier im Bereich der KI-nativen Kommunikation und mit seiner früheren Erfahrung beim Aufbau der O-RAN ALLIANCE wird Choi diese wichtige Initiative leiten, die die Zukunft der intelligenten Funkzugangsnetze gestaltet. DeepSigs umfassende KI/ML-Expertise im Bereich der drahtlosen Kommunikation wird eine Schlüsselrolle in dieser spannenden Zusammenarbeit spielen, um fortschrittliche Technologien zu nutzen und der Branche zu helfen, eine noch nie dagewesene Netzwerkeffizienz zu erreichen und Innovationen zu beschleunigen."

Mathias Riback, VP Head of Advanced Technology U.S., Ericsson, sagte: "Ich freue mich sehr, Dr. Choi als Vorsitzenden der AI-RAN Alliance begrüßen zu dürfen. Als Nicht-Standardisierungsorganisation kann die Alliance die Arbeit der bestehenden SDOs auf einzigartige Weise ergänzen, indem sie sich auf die Gestaltung innovativer Anwendungsfälle konzentriert, die KI mit RAN integrieren. Neben der Erzielung von Vorteilen durch KI-in RAN-Implementierungen wird es wichtig sein, "AI-on-RAN"-Anwendungsfälle voranzutreiben, bei denen mobile Netzwerke eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von KI-Anwendungen spielen. Ericsson ist fest entschlossen, eine kollaborative Umgebung zu fördern, die alle Akteure im sich entwickelnden KI-Ökosystem vereint, um die Zukunft der Telekommunikation gemeinsam zu gestalten."

Shawn Hakl, VP of 5G Strategy, Microsoft, sagte: "Bei Microsoft erkennen wir künstliche Intelligenz (KI) als eine Schlüsseltechnologie unserer Zeit an. Wir freuen uns, Teil der AI-RAN Alliance zu sein, und sind besonders erfreut, dass Choi die Rolle des Vorsitzenden übernommen hat. Chois Führung wird entscheidend sein, wenn wir zusammenarbeiten, um KI bei der Optimierung von RAN-Infrastrukturinvestitionen zu nutzen und die Fähigkeiten von RAN zu erweitern, um neue KI-gesteuerte Dienste für moderne mobile Anwendungen einzuführen."

Ari Kynäslahti, Head of Strategy and Technology, Mobile Networks bei Nokia, kommentiert: "Nokia ist stolz darauf, Teil der AI-RAN Alliance zu sein und zur Integration von KI in Funkzugangsnetze beizutragen. Das Potenzial von KI zur Optimierung von Netzen, zur Vorhersage und Lösung von Problemen sowie zur Verbesserung der Leistung und Servicequalität ist beträchtlich. Wenn wir uns auf diese transformative Reise begeben, ist die Zusammenarbeit unerlässlich, um unser kollektives Fachwissen nutzbar zu machen. Wir freuen uns über die Ernennung von Dr. Alex Choi in dieser Funktion und darauf, dass er unsere Bemühungen zur Erreichung dieser Ziele leiten wird."

Tommaso Melodia, William L. Smith Professor, Northeastern University, sagte: "Wir freuen uns, dass Choi den Vorsitz der AI-RAN Alliance übernimmt und unsere Bemühungen um die Umgestaltung der Branche leitet. Choi ist ein starker Befürworter der Entwicklung hin zu einer offeneren, softwaregesteuerten und KI-integrierten Zukunft. Unter Chois Führung wird die AI-RAN Alliance die Entwicklung neuer Dienste und Anwendungsfälle vorantreiben, indem sie Offenheit, Softwarisierung und KI-Integration nutzt, um die Netzwerkleistung, Energieeffizienz, gemeinsame Nutzung des Spektrums und Sicherheit zu verbessern und damit letztlich die Landschaft der globalen Kommunikation neu zu definieren."

Soma Velayutham, GM, AI and Telecoms, NVIDIA, sagte: "Die AI-RAN Alliance ist eine wichtige Initiative, um die Konvergenz von KI und 5G/6G-Technologien voranzutreiben und Innovationen in mobilen Netzwerken zu fördern. Die neue Führung des Konsortiums wird eine neue Perspektive einbringen und sich auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Konnektivität konzentrieren."

Dr. Ardavan Tehrani, Samsung Research, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der AI-RAN Alliance, sagte: "Wir freuen uns, dass Dr. Alex Choi die AI-RAN Alliance als Vorstandsvorsitzender leitet. Die Alliance wird eine zentrale Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit, der Förderung von Innovationen und der Umgestaltung zukünftiger 6G-Netzwerke unter Einsatz von KI spielen. Unter der Leitung von Dr. Choi wird die Allianz bestrebt sein, Endnutzern und Betreibern durch bahnbrechende KI-basierte Anwendungsfälle und Innovationen einen erheblichen Mehrwert zu bieten."

Ryuji Wakikawa, VP und Head of Research Institute of Advanced Technology, SoftBank Corp. sagte: "SoftBank hat sich der Realisierung einer KI-gestützten Netzwerkinfrastruktur verschrieben, und wir sind fest davon überzeugt, dass Chois umfangreicher Hintergrund und seine Expertise eine große Kraft bei der Weiterentwicklung der KI-RAN-Technologie sein werden und die Mobilfunkindustrie in dieser KI-Ära blitzschnell voranbringen werden."

John Saw, EVP und CTO, T-Mobile, sagte: "Wir sind begeistert, Alex Choi als Vorsitzenden der AI-RAN Alliance zu haben. KI entwickelt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo, und mit unserem 5G-Netzvorteil haben wir eine einzigartige Gelegenheit, diese Dynamik zu nutzen. Durch die Entwicklung von Lösungen, die sowohl RAN als auch KI auf GPUs optimal nutzen und durch die Zusammenarbeit mit Choi und den führenden Branchenvertretern innerhalb der Alliance glauben wir, dass es ein Potenzial für Veränderungen gibt, das die Branche revolutionieren wird."

Dr. Akihiro Nakao, Professor an der Universität Tokio, sagte: "Die Ernennung von Dr. Alex Jinsung Choi zum Vorsitzenden der AI-RAN Alliance ist ein entscheidender Schritt, um KI im Telekommunikationssektor voranzubringen. Es wird erwartet, dass seine Führung die Bemühungen von Wissenschaft und Industrie zusammenführt und die nächste Welle von Innovatoren fördert, die die Zukunft von KI und Telekommunikation vorantreiben werden. Diese Initiative wird nicht nur die Einführung von KI in verschiedenen Anwendungen beschleunigen, sondern auch die internationale Zusammenarbeit fördern und neue Standards für Effizienz, Energiemanagement, Ausfallsicherheit und die Entwicklung von KI-gesteuerten Diensten setzen, die die Telekommunikationsbranche umgestalten und der Gesellschaft weltweit zugute kommen werden."

Über die AI-RAN Alliance

Die AI-RAN Alliance ist ein kollaboratives Konsortium, das sich darauf konzentriert, die Entwicklung und den Fortschritt der KI-Integration in RAN zu ermöglichen. Die 2024 gegründete Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen zu fördern, Best Practices zu etablieren und die Entwicklung von KI-Technologien voranzutreiben, die die Leistung, Effizienz und Flexibilität der in der Telekommunikation eingesetzten RAN-Systeme verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://ai-ran.org/

