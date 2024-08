NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nochmals deutlich von nachlassenden Konjunktursorgen profitiert. Die wichtigsten Indizes knüpften an ihre jüngsten Gewinne an, nachdem Wirtschaftssignale und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart für weiterhin gute Stimmung sorgten. Die Umsätze des US-Einzelhandels hatten im Juli stärker zugelegt als erwartet.

Der Dow Jones Industrial gewann 1,39 Prozent auf 40.563,06 Punkte. Weite Teile des Kursrutsches von Anfang August hat der Leitindex damit wieder aufgeholt. Zwei andere Indizes kommen nun schon auf eine Gewinnserie von sechs Tagen: Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 1,61 Prozent auf 5.543,22 Zähler zu. Den größten Schwung gab es wie seit Tagen schon im technologielastigen Nasdaq 100, der 2,46 Prozent auf 19.490,15 Punkte gewann. Seit dem Tief vom Montag vergangener Woche hat er schon mehr als elf Prozent gewonnen./tih/he

