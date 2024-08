Die US-Börsen konnten am Donnerstag deutliche Zugewinne verzeichnen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,4 Prozent auf 40.563,06 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte 1,6 Prozent auf 5.543,22 Zähler zu. Besonders stark präsentierten sich die Tech-Werte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann letztendlich 2,5 Prozent auf 19.490,15 Punkte.Als Top-Gewinner des Tages im Dow Jones gingen die Papiere von Cisco Systems mit einem Plus von 6,8 Prozent aus dem Handel, gefolgt von Walmart mit plus ...

