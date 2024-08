Toronto (ots/PRNewswire) -- Rekord bei Betriebseinnahmen und Nettogewinn: DeFi Technologies verzeichnete sein bisher stärkstes Quartal mit einem Gesamtumsatz von 133,2 Mio. CAD0 (ca. 98,0 Mio. USD) und 128,2 Mio. CAD (ca. 94,4 Mio. USD) für die drei und sechs Monate und einem Nettogewinn von 90,4 Mio. CAD (ca. 66,5 Mio. USD) und 72,3 Mio. CAD (ca. 53,2 Mio. USD) für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten.- Strategische Weiterentwicklungen und Produkteinführungen: Das Quartal war geprägt von der Einführung mehrerer börsengehandelter Produkte ("ETPs") durch die Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), die das Produktangebot und die Marktposition des Unternehmens deutlich verbessern.- Erhebliches Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets Under Management, AUM): Das verwaltete Vermögen wuchs seit dem 31. Dezember 2023 um 43,7 % auf ca. 730,1 Mio. CAD (533,4 Mio. USD) zum 30. Juni 2024, was auf günstige Marktbedingungen, neue Produkteinführungen und strategische Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen ist, die das Handelsvolumen und die finanzielle Gesamtleistung erhöhten. Seit dem 30. Juni 2024 ist das verwaltete Vermögen weiter auf 837 Mio. CAD (610 Mio. USD) zum 31. Juli 2024 gestiegen.- 2024 Ausblick: Mit Blick auf die Zukunft rechnet DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresumsatz von ca. 179 Mio. CAD (131 Mio. USD), unterstützt durch das anhaltende AUM-Wachstum, die bevorstehende Einführung von ETPs und die Integration neuer Akquisitionen, die darauf ausgerichtet sind, von den günstigen Bedingungen im Sektor der digitalen Anlagen zu profitieren. Darüber hinaus evaluieren wir weiterhin zusätzliche Defi-Alpha-Handelsmöglichkeiten, die, wenn sie umgesetzt werden, zu höheren Erträgen und Nettoeinnahmen führen werden.TORONTO, 15. Aug. 2024 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DEFI") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).Die wichtigsten Highlights für Q2 2024:- Das Unternehmen meldete zum 30. Juni 2024 einen Bargeldbestand von 19,5 Mio. CAD (14,2 Mio. USD), verglichen mit 6,7 Mio. CAD (4,2 Mio. USD) am 31. Dezember 2024. Das Unternehmen hielt Ende Juni 2024 außerdem 54,5 Mio. USDT und 110 BTC im Gesamtwert von 9,2 Mio. CAD (6,7 Mio. USD) als Teil seiner Treasury-Position. Mit Stand vom 14. August 2024 hat sich der Bestand an digitalen Vermögenswerten des Unternehmens auf 204,23 BTC, 12.775 SOL und 1.484.148 CORE erhöht, was insgesamt 15,5 Mio. CAD (21,2 Mio. USD) entspricht.- Die Risikoportfolio-Investitionen des Unternehmens wurden zum 30. Juni 2024 mit 41,0 Mio. CAD (30,5 Mio. USD) bewertet.- Das verwaltete Vermögen stieg um 43,7 % von 508,1 Mio. CAD (370,8 Mio. USD) zum 31. Dezember 2023 auf rund 730,1 Mio. CAD (532,2 Mio. USD) zum 30. Juni 2024.- Die Gesamteinnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 133,2 Mio. CAD (98 Mio. USD), was eine deutliche Verbesserung gegenüber den Gesamteinnahmen von 7,4 Mio. CAD (5,4 Mio. USD) im gleichen Zeitraum 2023 darstellt.- Valour kündigte die Lancierung eines Short Spot Bitcoin ETP, Valour Internet Computer (ICP) ETP, Valour Toncoin (TON) ETP, Valour Chainlink (LINK) ETP, des weltweit ersten CORE ETP, die Ausweitung des weltweit ersten Hedera ETP auf den Spotlight Stock Market und die Lancierung des weltweit ersten renditetragenden Bitcoin (BTC) ETP in Zusammenarbeit mit der Core Foundation an, der Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65% bietet.- DeFi Alpha, ein spezialisiertes Arbitrage-Trading-Desk, erwirtschaftete im 2. Quartal 2024 über 111,5 Mio. CAD (82 Mio. USD).- Valour zahlte 40,4 Mio. CAD (29,5 Mio. USD) an ausstehenden Krediten zurück und erhöhte damit die Sicherheiten für digitale Vermögenswerte zur Umsatzgenerierung.- Valour hat ein Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtet, um die ETP-Listungen und die Präsenz im Nahen Osten zu erweitern.- DeFi Technologies hat ein normales Emittentenangebot abgegeben.- DeFi Technologies kündigte die Einführung eines Core-Chain-Validator-Knotens an, der am Netzwerkkonsens und am Staking teilnimmt und 1.498 BTC einsetzt.- Reflexivity Research ist eine Partnerschaft mit CoinMarketCap eingegangen, um Einblicke in die Kryptowirtschaft zu geben.Kommentar des CEO:"Das zweite Quartal 2024 stellt für DeFi Technologies eine transformative Phase dar, in der neue Maßstäbe für die finanzielle Leistung und das strategische Wachstum gesetzt werden. Unser Rekordumsatz von 133,2 Mio. CAD (98 Mio. USD) und der Nettogewinn von 90,4 Mio. CAD (66,5 Mio. USD) für das Quartal spiegeln die Stärke unseres Geschäftsmodells und den Erfolg unserer jüngsten strategischen Initiativen wider", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Wir haben in diesem Quartal nicht nur außergewöhnliche Finanzergebnisse erzielt, sondern auch unsere Marktposition durch wichtige Produkteinführungen, Partnerschaften und die Ausweitung unseres Angebots an ETPs für digitale Vermögenswerte erheblich verbessert.Ein entscheidender Höhepunkt dieses Quartals war der Start von DeFi Alpha, unserem spezialisierten Arbitrage-Handelsdesk, das im zweiten Quartal 2024 über 111,5 Mio. CAD (82 Mio. USD) erwirtschaftete. Dieses neue Unternehmen hat sich schnell zu einem bedeutenden Umsatzträger entwickelt und unterstreicht unser Engagement für Innovation und Anpassungsfähigkeit in der dynamischen Landschaft der digitalen Assets.Darüber hinaus haben wir strategisch 29,5 Mio. USD an ausstehenden Krediten zurückgezahlt, unsere Bilanz gestärkt und unsere digitalen Sicherheiten für die Umsatzgenerierung erhöht. Unsere Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte ist mit einem Bestand von 204,34 BTC, 12.775 SOL-Tokens und 1.484.148 CORE-Tokens nach wie vor robust und ermöglicht es uns, an der Wertsteigerung digitaler Vermögenswerte zu partizipieren und gleichzeitig unsere Einsätze und ertragsgenerierenden Aktivitäten zu unterstützen.Das Wachstum der verwalteten Vermögen um 43,7 % auf 730,1 Mio. CAD zum 30. Juni 2024 und das weitere Wachstum auf 837 Mio. CAD bis zum 31. Juli 2024 unterstreicht unsere Fähigkeit, uns in der sich schnell entwickelnden Finanztechnologie-Landschaft anzupassen und erfolgreich zu sein. Da wir weiterhin innovativ und führend im Bereich der regulierten digitalen Vermögenswerte sind, bekräftigen diese Erfolge unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre.Der Reingewinn von 90,4 Mio. CAD (66,5 Mio. USD) für das Quartal und 72,3 Mio. CAD (53,2 Mio. USD) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 spiegelt unsere finanzielle Stärke wider. Der Rückgang des Nettogewinns von 90,4 Mio. CAD im zweiten Quartal auf 72,3 Mio. CAD in den ersten sechs Monaten ist in erster Linie auf die Abwärtskorrektur des Wertes der Sicherheiten von BTC auf den Buchwert der ausstehenden Darlehensverbindlichkeiten von Genesis Global Capital LLC ("Genesis") aufgrund der Konkursanmeldung zurückzuführen. Wir haben im August eine erste Ausschüttung von 95 BTC aus dem Nachlass von Genesis erhalten und rechnen mit weiteren Ausschüttungen, wenn der Liquidationsprozess seinen Lauf nimmt.""Wir werden uns auch in Zukunft darauf konzentrieren, die wachsenden Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu nutzen und sicherzustellen, dass DeFi Technologies an der Spitze der Finanzinnovation bleibt und weiterhin unsere digitale Vermögensverwaltung und Initiativen wie DeFi Alpha nutzt, um die Renditen zu maximieren und das breitere Ökosystem zu unterstützen", fügte Roussy Newton hinzu.ETPs/Valour:Das ETP-Geschäft von Valour wies zum 30. Juni 2024 ein verwaltetes Vermögen von 730,1 Mio. $ aus, ein Anstieg um 43,7 % gegenüber dem verwalteten Vermögen vom 31. Dezember 2023 in Höhe von 508 Mio. $. Zum 31. Juli 2024 belief sich das verwaltete Vermögen von Valour auf 837 Mio. $.Liquidität:Das Unternehmen beendete das 2. Quartal 2024 mit einem Kassenbestand von 19,5 Mio. $, verglichen mit 6,7 Mio. $ am Ende des Jahres 2023. Das Unternehmen hielt außerdem 54,5 Mio. in USDT. Darüber hinaus blieben die Investitionen in das Risikoportfolio mit 41,0 Mio. $ stabil.Finanzielle Leistung:Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024:- Die Umsätze betrugen 133,2 Mio. $ und 128,2 Mio. $ für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024, verglichen mit 7,4 Mio. $ und (4,0) Mio. $ für die gleichen Zeiträume im Jahr 2023. Die Einnahmen des Defi-Alpha-Handelstisches, höhere Einsätze und Ausleihungen, Verwaltungsgebühren und neue Einnahmen aus der kürzlich erworbenen Reflexivity LLC trugen zur Verbesserung der Einnahmen im zweiten Quartal 2024 bei.- Der Nettogewinn betrug 90,4 Mio. $ und 72,3 Mio. $ für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024, verglichen mit (0,7) Mio. $ und 17,1 Mio. $ für die gleichen Zeiträume im Jahr 2023.Ausblick für 2024:Der nachfolgende Ausblick ersetzt alle früheren Finanzprognosen des Unternehmens, stellt zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basiert auf einer Reihe von Annahmen und unterliegt einer Reihe von Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich bestimmter Risikofaktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen" und "Annahmen für den Finanzausblick" weiter unten.Das Unternehmen hat seit dem ersten Quartal 2024 ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnet. Die ETPs von Valour haben seit den Markttiefs Ende 2022 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um fast 700 % verzeichnet, und auch das Handelsvolumen ist gestiegen. Die AUM von Valour beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf etwa 730,1 Mio. CAD (533,4 Mio. USD) und zum 31. Juli 2024 auf 837 Mio. CAD (609 Mio. USD).Die Einsatz- und Darlehenserträge des Unternehmens, die Veränderungen bei Gewinnen und Verlusten aus digitalen Vermögenswerten und ETP-Verbindlichkeiten sowie die Verwaltungsgebühren sind eng mit den Kapitalzuflüssen für die ETPs von Valour und dem Preis der digitalen Vermögenswerte, die den ETPs von Valour zugrunde liegen, korreliert, der seit Ende 2023 weiter gestiegen ist. Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Arbitrage und Liquiditätsbereitstellung in hohem Maße von der allgemeinen Marktaktivität und dem Umsatz in den börsennotierten ETPs von Valour abhängig. Das Unternehmen gründete außerdem im zweiten Quartal 2024 DeFi Alpha, das im zweiten Quartal 2024 ca. 111,5 Mio. CAD (82 Mio. USD) erwirtschaftete. In Anbetracht der vorgenannten Faktoren wird der jährliche Umsatz des Unternehmens für 2024 auf ca. 179 Mio. CAD (131 Mio. USD) 1 prognostiziert. Ein weiteres Wachstum der verwalteten Vermögen kann zu einem entsprechenden Anstieg der Erträge führen.Für das dritte Quartal 2024 wird erwartet, dass neue ETP-Einführungen, ein verbesserter ETP-Mix und kontinuierliche Mittelzuflüsse in die ETPs von Valour, weitere von DeFi Alpha identifizierte und ausgeführte Handelsmöglichkeiten sowie wertsteigernde Akquisitionen des Unternehmens weiterhin zu den Erträgen des Unternehmens beitragen werden. Das Unternehmen hält an seinen Plänen fest, im Jahr 2024 etwa 15 und im Jahr 2025 weitere 30 ETP-Produkte auf den Markt zu bringen, da das Unternehmen weiterhin von den positiven makroökonomischen Fundamentaldaten für das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte im Allgemeinen profitiert.______________________________1 Das Unternehmen gab eine Prognose für die Betriebseinnahmen in Höhe von 119Mio. CAD (87,45 Mio. USD) im ersten Quartal 2024 ab. Die Betriebseinnahmen sindeine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die den Einmaleffekt der Wertanpassung der vonGenesis Global Capital LLC gehaltenen BTC-Sicherheiten ("Genesis") ausschließt.Da es sich bei der Genesis-Liquidation um einen einmaligen Effekt handelt undangesichts des Zeitablaufs und des Fortschritts der Genesis-Liquidation hat sichdas Unternehmen dafür entschieden, für seine Finanzprognose ab dem zweitenQuartal 2024 die Umsatzerlöse gemäß der IFRS-Definition zu verwenden.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Product, "ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognose des Unternehmens, die Umsatzgenerierung durch DeFi Alpha, künftige Kooperationen und Partnerschaften, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Annahmen zum FinanzausblickDer finanzielle Ausblick auf die Einnahmen des Unternehmens basiert auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich Annahmen in Bezug auf Inflation, Änderungen der Zinssätze, Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte, aktuelle und prognostizierte Marktpreise von digitalen Vermögenswerten, insbesondere der digitalen Vermögenswerte, die den ETPs des Unternehmens zugrunde liegen, die Fähigkeit des Unternehmens, Einsätze und Leiherträge aus den vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerten zu erzielen, die Fähigkeit von DeFi Alpha, Renditen aus der Überschussliquidität des Unternehmens zu erwirtschaften und gewinnbringende Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen, die von der Gesellschaft erzielten Erträge aus dem Einsatz und der Kreditvergabe, die Erträge aus den von der Gesellschaft vereinnahmten Verwaltungsgebühren, die laufenden Abonnements von Reflexivity Research, das Interesse der Verbraucher an den ETPs von Valour, die Wechselkurse und andere makroökonomische Bedingungen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf ETPs und digitale Vermögenswerte in den Ländern, in denen die Gesellschaft tätig ist, die Einführung künftiger ETPs, "Black Swan Events" in der Branche für digitale Vermögenswerte, Wettbewerber, die konkurrierende ETP-Produkte anbieten, und die Marktakzeptanz der ETP-Angebote der Gesellschaft. Die Finanzprognose des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellt eine vorausschauende Information dar und sollte in Verbindung mit der obigen Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen gelesen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: makroökonomische Faktoren, die sich auf die Branche der digitalen Vermögenswerte auswirken, einschließlich Inflation, Zinsänderungen, Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; Volatilität der digitalen Vermögenswerte und Schwankungen des Marktwerts digitaler Vermögenswerte; Wechselkursschwankungen; Pandemien wie die COVID-19-Pandemie oder das Mpox-Virus; Betrug, Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit von Einzelpersonen innerhalb der Branche der digitalen Vermögenswerte; ein negatives regulatorisches Umfeld in Bezug auf digitale Vermögenswerte; die russische Invasion in der Ukraine und die Reaktionen darauf; der Krieg zwischen Israel und Hamas und die Reaktionen darauf; die Unfähigkeit des Unternehmens, Käufer für seine ETPs zu gewinnen; der Rückgang der AUM infolge des Verkaufs der ETPs des Unternehmens durch Anleger oder eines Wertverlusts der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte; die Unfähigkeit von Valour, attraktive ETPs auf den Markt zu bringen; die Unfähigkeit von Valour, die ETP-Verkäufe zu steigern; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie umzusetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer kleinen Anzahl von Verwahrern und Marktteilnehmern, um seine ETP-Programme zu betreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, Verletzungen der Informationssicherheit oder andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern und zu bewältigen; die Fähigkeit des Unternehmens, mit Konkurrenten zu konkurrieren; strategische Beziehungen zu Dritten; Änderungen der Technologien, von denen der Kauf und Verkauf von ETPs abhängt; die Fähigkeit von Valour, ETPs in Ländern zu vertreiben, in denen es derzeit nicht tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erhalten, zu pflegen und zu schützen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Akquisitionsstrategie umzusetzen; die Liquidität und die Kapitalressourcen des Unternehmens; anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; Änderungen der Steuergesetze und deren Anwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebs-, Marketing- und Supportkapazitäten zu erweitern; und die Aufrechterhaltung seines Kundendienstes und seines guten Rufs. Der Zweck der zukunftsgerichteten Informationen besteht darin, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu geben, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5844531