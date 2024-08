Finanzierung für neue Histotripsie-Anwendungen und innovative BOOMBOX Masterstudie

HistoSonics, Hersteller des Edison Histotripsie-Systems und neuer Histotripsie-Therapie-Plattformen, hat heute die Beendigung einer überzeichneten Serie-D-Finanzierung von $102 Millionen bekannt gegeben. Die Runde wurde von Alpha Wave Ventures geführt, global führend bei Investments in der Wachstumsphase, neu hinzu kamen Amzak Health und HealthQuest Capital. Als bestehende Investoren beteiligten sich erneut Johnson Johnson Innovation JJDC, Inc. (JJDC), Venture Investors, Lumira Ventures, Yonjin Venture, the State of Wisconsin Investment Board und weitere.

HistoSonics Edison® Histotripsy System (Photo: Business Wire)

Histotripsie ist eine neue Behandlungsmethode mit fokussiertem Ultraschall, der mit hohen Amplituden und in sehr kurzen Abständen "Mikrobläschen" hervorbringt, die Lebertumore torpedieren und zerstören. Diese Bläschen formieren sich und zerfallen dann wieder in Mikrosekunden. Dadurch entstehen mechanische Kräfte, die so stark sind, dass sie Gewebe auf zellulärer und sub-zellulärer Stufe nicht-invasiv und nicht-thermal zerstören können. Histotripsie bietet eine vielversprechende Alternative zu Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie, die oft erhebliche Nebenwirkungen haben.

Die Serie-D-Finanzierung wird zur Beschleunigung von wesentlichen Fortschritten der nicht-invasiven Histotripsie-Plattform benötigt. Darüber hinaus soll das geschäftliche Wachstum in den USA und weiteren globalen Märkten gefördert werden. Auch plant das Unternehmen die Durchführung einer innovativen BOOMBOX Masterstudie die multidisziplinär die Behandlung von Leberkrebs mit HistoSonics' Edison System auswerten wird. Das Edison Histotripsy System wurde im Oktober 2023 von der FDA De Novo zertifiziert. HistoSonics arbeitet zur Zeit in den USA und international mit führenden Institutionen zusammen, um multidisziplinäre Histotripsie-Leber-Programme zu entwickeln.

"Histotripsie ist eine bahnbrechende Behandlungsoption für Patienten, die mithilfe einer nicht-invasiven Methode Tumore ohne Nadeln und Schnitte bekämpfen möchten," sagte Mike Blue, President CEO, HistoSonics. "Wir freuen uns, ein hochkarätiges Syndikat von Investoren unter Führung von Alpha Wave an unserer Seite zu haben. Das stärkt unser Vertrauen, Patienten mit unserer derzeitigen Anwendung für Lebertumore helfen zu können. Wir möchten die Anwendung auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und Gehirn ausweiten. Mit den finanziellen Mitteln können wir wichtige Projekte beschleunigen und zentrale technische Funktionen der derzeitigen und zukünftigen Plattformen verbessern sowie die Zusammenarbeit mit Ärzten und Forschern intensivieren, die innovative Methoden mithilfe dieses einzigartigen Mechanismus zum Nutzen der Patienten erforschen. HistoSonics revolutioniert mit diesem System die Behandlung von Lebertumoren und gibt so Millionen von Menschen weltweit neue Hoffnung, die alle nach neuen Optionen suchen."

"Alpha Wave ist stolz, die Investition in HistoSonics anzuführen. Es handelt sich um einen Pionier in der Anwendung von Histotripsie," sagte Chris Dimitropoulos, Managing Director, Healthcare Investments bei Alpha Wave Global. "Die einzigartige, nicht-invasive Herangehensweise von Histotripsie nutzt fokussierten Ultraschall, um erkranktes Gewebe gezielt zu zerstören ohne dabei gesundes Gewebe in der Umgebung zu schädigen. Diese bahnbrechende Technologie hat das Potenzial, die Behandlung von zahlreichen herausfordernden klinischen Konditionen zu transformieren. Patienten erzielen bessere Ergebnisse und können sich besser erholen. Dass führende Krankenhäuser im In- und Ausland schnell bereit waren, das System anzuwenden, beweist, wie dringend eine solche Lösung benötigt wird. Wir freuen uns, HistoSonics bei der beschleunigten Entwicklung und Bereitstellung dieser innovativen Therapie unterstützen zu können." In Verbindung mit dieser Finanzierung wird Herr Dimitropoulos dem Board of Directors von HistoSonics beitreten.

HistoSonics' Edison System nutzt eigene Technologie und fortschrittliche Bildgebung für individuelle, nicht-invasive Behandlungen mit Histotripsie, die präzise und kontrolliert vorgehen. Der neuartige Mechanismus dieser Technologie bringt für Patienten erhebliche Vorteile mit sich, wie schnelle Erholung. HistoSonics' Plattform ermöglicht es Ärzten, die Zerstörung von Gewebe in Echtzeit zu verfolgen und zu überwachen, was bei der Nutzung anderer Methoden kaum möglich ist.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein Privatunternehmen für medizinisches Gerät. Es entwickelt nicht-invasive Plattformen und eine eigene Ultraschalltherapie auf der Basis der wissenschaftlichen Histotripsie. Dieser neuartige Mechanismus nutzt fokussierten Ultraschall zur mechanischen Zerstörung von unerwünschtem Gewebe und von Tumoren. Derzeit vermarktet das Unternehmen sein Edison System in den USA und ausgewählten ausländischen Märkten. Noch werden ausschließlich Erkrankungen der Leber behandelt, aber eine Ausweitung auf weitere Organe wie Nieren, Bauchspeicheldrüse, Prostata und Gehirn ist geplant. HistoSonics unterhält Büros in Ann Arbor, Michigan und Minneapolis, Minnesota. Das Edison® System ist für die nicht-invasive, mechanische Zerstörung von Lebertumoren gedacht, einschließlich der teilweisen oder kompletten Zerstörung von inoperablen Lebertumoren durch Histotripsie. Die FDA hat das Edison System für die Behandlung von bestimmten Erkrankungen oder Konditionen nicht begutachtet. Patienten, die sich über Histotripsie informieren und wissen möchten, ob sie für eine derartige Behandlung infrage kommen, erfahren mehr unter: www.myhistotripsy.com.

Die Nutzung des Edison Systems für Nierenbehandlungen ist auf der Basis von Bundesgesetzen nur für Forschungszwecke zugelassen. Das Verfahren HOPE4KIDNEY soll die zukünftige Ausweitung der Indikation auf die Zerstörung von Nierengewebe -tumore unterstützen.

Über Alpha Wave

Alpha Wave ist ein globales Investmentunternehmen mit drei Schwerpunkten: Private Equity, Private Finanzierung und Public Markets. Geführt wird das Unternehmen von Rick Gerson, Navroz Udwadia und Ryan Khoury. Sein bekanntester globaler Private Equity Fonds, Alpha Wave Ventures, investiert in vielversprechende Unternehmen in der Wachstumsphase und möchte den Gründern und dem Management möglichst langfristig zur Seite stehen.

Alpha Wave unterhält Büros in Miami, New York, London, Monaco, Madrid, Abu Dhabi, Tel Aviv, Bangalore und Sydney. Mehr Informationen finden Sie unter: www.alphawaveglobal.com.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.histosonics.com/

