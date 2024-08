X-Sequentials Trading USD/JPY: Kursanstieg zu erwarten!Sehr geehrte Damen und Herren,in der Erstanalyse "USD/JPY X-Sequentials Analyse: Wie weit wird der USD/JPY noch fallen?" vom 30.7.2024 wurde bei einem Stand von 153,84 JPY ein größerer Kursrückgang von einem Unterbieten der Marke von 151,91 JPY abhängig gemacht. Die Möglichkeit eines größeren Kursrückgangs, außer im Falle einer makroökonomischen Veränderung in nächster Zeit, bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.Jedoch hob die Bank of Japan in der ...

